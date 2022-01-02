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131法官涉利益衝突 首席大法官羅伯茲歲末報告說話了

記者顏伶如／綜合報導
首席大法官羅伯茲發表歲末報告，希望各界尊重司法獨立，不要踐踏司法。(美聯社)
首席大法官羅伯茲發表歲末報告，希望各界尊重司法獨立，不要踐踏司法。(美聯社)

美國民意對最高法院信心降低，主張擴增大法官席次的輿論逐漸高漲；最高法院首席大法官羅伯茲(John Roberts)在去年12月31日發表的年度聯邦司法歲末報告中，則呼籲各界尊重司法獨立。

羅伯茲在報告中寫道：「司法系統有權處理內部事務，如此一來可以讓讓法院隔絕於不當政治影響之外，這對維持社會大眾相信司法獨立運作、相信司法是三權分立政府架構下的平等分枝，是很重要的。」

不到一個月前，拜登總統指派的跨黨派委員會才剛完成聯邦司法體制改革研究報告。對於外界提出大法官任期應設定18年，以及擴增大法官席次等提議，委員會都做出探討分析；相較之下，羅伯茲報告則把重點放在爭議較少的領域，例如解決司法系統的利益衝突及職場不當行為等問題。有關這兩個議題的立法草案，獲得兩黨國會議員一致支持。

非黨派最高法院監督組織「改善法院」(Fix the Court)執行主任羅斯(Gabe Roth)指出，羅伯茲其實面臨艱難挑戰。

羅斯指出，羅伯茲拿出以前使用過的策略，承認司法系統面臨考驗，但同時告訴民眾「只有法官才有辦法解決這些問題」。他表示，司法系統內遭到忽略的利益衝突及性騷擾問題都很嚴重，且具有特定性，並無跡象顯示這些狀況未來將會消失，「因此國會絕對有權介入，透過立法要求司法系統負責，我估計2022年裡將可實現」。

華爾街日報日前在系列報導中指出，131位聯邦法院法官顯然觸犯聯邦法律，在2010年至2018年間共計審理685件訴訟，但這些案件涉及法官自己或法官家屬持有股票的公司。

對於法官涉及利益衝突，羅伯茲在報告中寫道：「且讓我表明，司法系統對這個問題非常嚴肅看待。我們期待法官應該遵守最高標準，些法官顯然觸犯道德準則。」

羅伯茲也寫道，希望把事件放在大環境底下，把來龍去脈討論清楚；根據華爾街日報的數據，這685件訴訟只占所有案件的極少數，九年期間聯邦地區法院受理民事案件超過250萬件，比率還不到0.0003%。

他說，從背景討論問題並非找藉口，「我們有責任應該做到100%遵守規定，因為社會大眾的信任對法院運作來說，是非常重要。」

羅伯茲 大法官 華爾街

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