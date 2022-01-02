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難甩暴亂創傷… 1年來國會山莊職員接連離職

編譯柯立偉／綜合1日電

去年1月6日國會山莊暴動事件將屆一周年，但時間並沒能緩解許多國會職工的心理創傷；國會議員們是否「離職」或許有政治因素的考量，但有為數不少的維繫著國會山莊正常運作的基層員工，舉凡議員助理、國會駐警到走廊上的清潔人員，都因為遲遲無法走出陰霾而掛冠求去。

事實上，由於國會的離職人數長年穩定，很難量化到底多少人因為暴動事件而離職；不過如果單從國會駐警離職人數觀察，去年12月底前已有至少100名員警離職，比起往年大幅增加。將於本月中旬離職的駐警橋蒂．布雷特曼(Jodi Breiterman)說：「國會山莊自從暴動事件後就壟罩著一股低氣壓，這一年來許多駐警都因此身形消瘦。」

國會清潔人員道格拉斯(Tyree Douglas)也不願再度回到辦公室，因為「不想讓自己的生或面臨危險」；他說：「暴動當天我剛好請假在家沒有上班，而且我的離職申請早在暴動之前就已送出，因此我離職的原因並非是國會山莊暴動事件；不過，這起事件確實加強我離職的決心，我不希望我的生活中面對任何形式的危險。」

由於暴動者的訴求是「民主黨人偷了選舉」，受暴動事件影響最鉅者，自為民主黨議員助理。一名聲稱「害怕川普支持者報復」而不願透露姓名的前民主黨議員助理說：「因為這件事情，我的心理健康很大程度上受到影響，特別是一些選舉被竊陰謀論的支持者每天打電話到辦公室進行死亡威脅，讓我不禁思考『如果我老闆死了、同事死了，甚至我死了，世界卻仍然照常運轉』，那麼我究竟為誰辛苦為誰忙？」

另一方面，暴動者是對國會全面發起進攻，因此不只是民主黨籍，共和黨籍議員助理其實也受創甚深；一名要求匿名的共和黨籍議員助理說：「當我知道這些暴徒是被我們自己的總統激怒，然後進行這一系列可怕的事情時，我非常震驚；因為這些傷害我們的人，正是我們所代表的人。」

民主黨 共和黨 心理健康

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