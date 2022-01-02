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2024民主黨黨內初選 進步派擬推新人挑戰拜登

編譯潘勛／綜合1日電

拜登總統就任時，民主黨進步派原對他充滿熱情與期待，但拜登任職快滿一整年，與進步派關係已經緊繃。進步派已放話，準備在2024年另謀明主，黨內初選推人來挑戰他；但目前民主黨其他派系政要在拜登治下日子過得都不錯，不太可能挑戰他，進步派雖形容有志下一位總統者塞滿華府，但只能由名氣較不響的人當中找挑戰者。

Politico政治網站1日報導，民主黨進步派原以為拜登會成為實施新政、羅斯福總統般的歷史人物，但現在愈看愈覺得他像只有一任的前總統卡特；參議員桑德斯2020年角逐民主黨提名時的選戰經理魏佛(Jeff Weaver)表示，2024年黨內初選，進步派一定會推人來挑戰拜登。

幾周以前，進步派本無意挑戰拜登，但參議員曼欽致拜登的氣候及社會開支法案於死命之後，政壇上進步派推人挑戰拜登的閑言碎語突然迸現。

進步派超級政治行動委員會「不容藉口」(No Excuses)創辦人特倫特(Corbin Trent)說，拜登極不受歡迎，大致上施政不力，2024年民主黨若還指望他，除非作弊，不然必敗；不少人會聞風出現，華府充斥有志總統大位的人。

但目前掌權的民主黨要人，甚至2020年角逐總統提名第一線的前候選人，沒人被視為認真想取拜登而代之。進步派對參議員華倫、桑德斯兩人也不存指望，畢竟他們從拜登處已取得可觀影響力，不怎麼想在黨內初選挑戰拜登；知名度高的進步派眾議員歐凱秀也一樣。

進步派只好相信，假如拜登想角逐連任，名氣較不響的二線甚至三線的人選，才較可能在黨內初選挑戰他，例如桑德斯競選陣營前主委妮娜‧透納(Nina Turner)、2020角逐過提名的暢銷書作家瑪麗安·威廉森(Marianne Williamson)，還有身價千百萬、提倡最低時薪18元的桑伯格(Joe Sanberg)。

黨內初選推人挑戰拜登的聲浪公開化，足以顯示某些進步派對拜登的總統治績十分失望，也反映拜登民調疲軟、年紀太大，令民主黨憂心。進步派策士龍賈伯(Mark Longabaugh)表示，不信全國民主黨，尤其是較年輕的進步派，都會袖手旁觀。魏佛主張，進步派推人並不是想完全否認拜登，而是想證明進步派運動的理念，事實上深受全國歡迎。

拜登 民主黨 桑德斯

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