期中選拿下眾院 共和黨信心滿滿

聯邦眾院共和黨黨鞭史卡利斯(左)在新年推文說，他認為今年底期中大選，共和黨可順利奪回眾院控制權；右為眾院少數黨領袖麥卡錫。(美聯社)

新總統就任後隔年，所屬政黨在期中選舉失去國會席次是美國政壇常態，當前拜登 總統民調不佳，更讓共和黨 躊躇滿志；但是共和黨吸引更多溫和派、無黨派人士選票的最大障礙，恐怕就是前總統川普 激化黨內內鬨，煽動不實訊息等，嚇跑許多潛在選票。

川普一系列讓共和黨人私底下捏把冷汗的作為，包括不斷散播去年大規模舞弊讓他輸掉大選的陰謀論；接下來的連鎖反應是「川粉」造成的1月6日國會暴動事件，共和黨難以切割；甚至在爾後，因此事件而站在川普對立面的共和黨人都會受到他的激烈攻擊，形同在黨內挑起內鬨。

共和黨籍的楊京(Glenn Youngkin)去年當選維吉尼亞州長，理應在新澤西州州長競選中輕鬆獲勝的民主黨籍麥克利夫(Terry McAuliffe)卻僅為「險勝」；這一方面預示著民主黨的不祥未來，另一方面，兩場選舉與川普保持距離，因為兩州郊區選民普遍「偏紅」卻「反川」。

但是並非全國都像新州及維州，川普對川粉呼風喚雨的能力可能將在今年展露無遺，許多共和黨人礙於這樣的氣勢，表面上仍得奉承川普，但私底下仍會擔憂嚇跑中間選民；共和黨籍馬里蘭州州長霍根(Larry Hogan)就表示，共和黨要「將川普造成的傷害降到最低」。

初選將從3月持續到9月，如果川普持續挑起內鬨，霍根表示，這可能讓共和黨既輸掉搖擺州，又讓共和黨人無法連任；立場偏共和黨的名嘴修伊特(Hugh Hewitt)也呼籲川普，不要支持大選舞弊論認同者葛雷滕斯(Eric Greitens)角逐密蘇里州的聯邦參議員選舉。

展望期中選舉，共和黨籍聯邦參議員史考特(Rick Scott)曾說，拜登獲勝幅度10個百分點內的州，現在都可以是共和黨的戰場；另一方面，拜登的民調專家安扎隆(John Anzalone)說，拜登及民主黨聲望不佳，但這也不代表民眾會挺共和黨。