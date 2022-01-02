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疫情嚴峻、通膨壓力到期中選舉 拜登的2022年處處有地雷

編譯盧炯燊／綜合1日電
對拜登總統來說，2022年挑戰重重，首先他要帶領美國挺過疫情。(Getty Images)
對拜登總統來說，2022年挑戰重重，首先他要帶領美國挺過疫情。(Getty Images)

拜登總統在新的一年面臨處處是地雷的施政環境，無論是Omicron引發最嚴重的新冠疫情、經濟、期中選舉、多項重要立法，乃至民主黨內的反對派，沒有一個不是雷區。

隨著拜登進入任期的第二年，一系列艱巨的挑戰都在等著他；政治策略家及觀察家都同意，對於新冠疫情的處理，將是他今年最艱難和最重要的戰鬥。

民主黨策略家佩恩(Joel Payne)指出，拜登因為新冠疫情的政策而當選總統，然而由於抗疫效果不符民間期待使民主黨陷於苦苦掙扎境地，在解決問題之前，民眾的怒火一定指向拜登。

曾參與2020年大選民調的萊克(Celinda Lake)表示，疫情是造成拜登民調支持度劇降的原因之一；最近在假期前公布的民調顯示，拜登的支持率為41%，是他上任一年來的最低水平。

疫情下經濟沒有復甦跡象，Omicron更加劇了持續早已存在的供應鏈中斷問題，面對共和黨的批評，拜登政府的反應遲緩；一位民主黨策略人士認為，這是拜登及其團隊最失策之處，現在不得不將貨物供應鏈及通膨問題放在首要位置。

例如釋放數百萬桶戰略儲備石油，協助平抑汽油價格，但預計今年通膨問題仍會持續；儘管白宮經常以必須通過拜登的「重建美好未來法案」(Build Back Better Act)來作為解決通膨的回應，可是這個法案的前景黯淡。

疫情大流行及相關的經濟衝擊，並不是拜登面臨的唯一挑戰，民主黨人已開始憂心一步步接近的期中選舉。前參院民主黨領袖雷德(Harry Reid)的助理曼利(Jim Manley)認為，民主黨若要通過任何法案或計畫，必須在2月前完成，因為在期中選舉年，任何立法都只會愈來愈困難。

他指出，民主黨最不能承受的是在面對期中選舉時，仍浪費時間作漫長的談判。

這其中就涉及拜登與民主黨參議員曼欽(Joe Manchin)的鬥爭，正因為曼欽一人，讓拜登的預算開支案卡在參院動彈不得。

民主黨人還表示，拜登不但要幫助民主黨順利度過期中選舉，還須密切關注前總統川普可能在2024年再度出馬競選總統。

川普在聖誕節前宣布會在1月6日，即國會暴亂案一周年舉行記者會，到時或會對他未來有所暗示；共和黨策略師里德(Colin Reed)指出，拜登在2020年當選只是過渡性，川普有可能再扭轉局勢。

拜登 民主黨 疫情

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