好消息？Omicron在南非消退 對肺部傷害可能較小

南非政府表示，Omicron變種病毒疫情開始消退，但衛生專家認為，南非的疫情發展可能不適用於歐美國家。圖為華府民眾排隊接受新冠檢測。(Getty Images)

南非 政府表示，Omicron 變種病毒疫情 開始消退，但衛生專家認為，南非的疫情發展可能不適用於歐美國家；而英國研究顯示，Omicron比其他病毒造成宿主重症的可能性更低，美國與日本科學家在老鼠研究中也發現，與早期變種毒株相比，Omicron對肺部的傷害較輕微。

南非總統府部長岡古貝萊(Mondli Gungubele)上月30日根據消退的確診數與住院人數表示，「所有跡象顯示南非已過了第四波疫情高峰。」

南非政府在跨年夜前解除宵禁和賣酒限制，但仍要求民眾戴口罩並限制聚會人數上限。

Omicron確診病例在南非迅速下降，為其他國家帶來希望，但也有部分科學家認為，南非經驗可能無法複製到歐美國家；南非人口較年輕且疫苗覆蓋率高，南半球現在是夏天，新冠病毒則在冬天、人們齊聚室內時快速擴散。

愈來愈多證據顯示，曾感染或接種疫苗，尤其是補強針的人，感染Omicron病毒的症狀較輕微，但科學家與公衛官員仍警告，染疫重症減少仍不排除會有許多人住院。

上月31日，紐約州連續三天新增確診數創新高後，州長霍楚(Kathy Hochul)表示，將採取更多措施遏止新冠病毒擴散，室內場所要求戴口罩並檢查疫苗接種狀態延兩周至1月15日；1月中旬開始，紐約州內的大專院校學生必須接種補強針。

另根據美國與日本科學家發表於期刊「In Review」的倉鼠與小鼠研究顯示，比起Delta變種毒株，Omicron較不容易感染倉鼠與小鼠的支氣管。

研究人員在作為試驗對象的100多隻小鼠鼻腔中，「意外」發現較少病毒，考量Omicron高度變異，此病毒量超乎預期，「先前的新冠變種病毒在倉鼠體內具有相同且高度的複製能力，Omicron在倉鼠體內減毒(attenuation)令人訝異」。

美日研究人員表示，此研究與其他研究結果相似，Omicron傳染力強但致病程度較輕微，但此研究僅限倉鼠與小鼠，需要更多研究和數據才能下定論。