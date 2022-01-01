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最後一位「黃金女郎」走了 貝蒂懷特99歲離世

記者胡玉立／綜合報導
演藝界長青樹「黃金女郎」貝蒂懷特去世，她原本下月將過百歲生日。(路透)
演藝界長青樹「黃金女郎」貝蒂懷特去世，她原本下月將過百歲生日。(路透)

艾美獎喜劇演員、經典影集「黃金女郎」(The Golden Girls)最後一位在世主角貝蒂懷特(Betty White)， 28日甫登上「眾生相」(People) 雜誌封面人物、歡樂發表1月17日百歲生日感言，31日卻驚傳她在洛杉磯家中過世，享年99歲。

貝蒂懷特的朋友兼經紀人維賈斯(Jeff Witjas)證實她的死訊，警方31日接獲報案調查她在布倫特伍德(Brentwood)住所死亡事件；目前仍不清楚她是30日晚間還是31日過世，死因也尚未公布。

從鄰家女孩 演到風趣老太太

貝蒂懷特的演藝生涯長達70年，堪稱影劇圈最為人喜愛、歷久不衰的代表性人物之一。她最出名的角色有二，一是在1973至1977年於「瑪麗泰勒摩爾秀」(The Mary Tyler Moore Show)扮演渴望男人的電視女主持人，一是在1985年播出長達七年的電視影集「黃金女郎」中，扮演傻氣無趣又善良的寡婦。

她職涯後期飾演的大都是個性堅強風趣的老太太；情境喜劇「魅力克利夫蘭 」(Hot in Cleveland)和2009年浪漫愛情電影「愛情限時簽」 (The Proposal)，都有她精彩演出。

貝蒂懷特1922年生於伊利諾伊州，在洛杉磯長大，很早就對戲劇表演展現高度興趣，她最早現身於1939年一個實驗性電視節目，後來成為喜劇、遊戲節目、脫口秀、肥皂劇和電視電影的中堅；帶給觀眾的印象總是輕鬆健康、滿臉笑意，名字也讓人直接聯想到鄰家女孩。

貝蒂懷特1945年與第一任丈夫、二戰飛行員迪克‧巴克(Dick Barker) 結婚，演藝生涯陷入停滯，在丈夫於俄亥俄州的養雞場養雞；後來她與演員兼經紀人萊恩‧艾倫(Lane Allan)結婚，但這第二段婚姻也以離婚告終，1949年恢復單身。最後，她因參與遊戲類節目遇到盧登(Allen Ludden)，於1963年結婚；盧登在1981年去世，兩人沒有子嗣。

演藝界長青樹「黃金女郎」貝蒂懷特去世，她原本下月將過百歲生日。(美聯社)
演藝界長青樹「黃金女郎」貝蒂懷特去世，她原本下月將過百歲生日。(美聯社)

畢生倡議動物權 曾盼演到102歲

貝蒂懷特畢生為動物權倡議，她在動物福利組織做志工，寫過一本有關寵物護理的書，1970年代初期曾主持名人和他們的寵物系列節目「The Pet Set」。

1986年，貝蒂懷特曾告訴「多倫多星報」(Toronto Star)：「電視是個自帶生命力的實體，你可以在其中變老；我打算一直待到102歲。」

電影 洛杉磯 俄亥俄州

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