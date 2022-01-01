佛奇81歲了 退休金可能逾35萬…美國史上最高

長期服務公職的防疫專家佛奇年滿81歲，每年退休金超過35萬元。(Getty Images)

根據「富比世」(Forbes)的報導，白宮首席防疫顧問佛奇 (Anthony Fauci)將是美國史上退休待遇最高的官員，每年可能領到超過35萬元的退休金 。

儘管已經高齡81歲，擔任公職長達55年，佛奇近來似乎毫無退休的打算；自1984年佛奇便開始出任國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長，根據非營利組織OpenTheBooks.com的審計員計算，若他即刻退休可每年領到35萬元的退休和福利金，而且這筆錢會隨著他的生活成本調整而增加。

2019年佛奇的年薪為41萬7608元，2020年增加至43萬4312元，讓他連續兩年都是聯邦政府最高薪的官員；高齡79歲的拜登 總統年薪為40萬元，而佛奇的年薪不僅超越拜登，也比所有四星將軍們都還高。

雖然佛奇2021年的薪資尚未公布，但富比世以「資訊自由法」(Freedom of Information Act)為由提出申請，聯邦法官已要求當局在明年2月1日公布。

美國聯邦人事管理局(Office of Personnel Management)表示，像佛奇這樣長時間在聯邦政府體系工作的雇員，即使退休後每年也能獲得退前三年平均薪資的80%。

以2018、2019和2020年說，佛奇在這三年內的收入一共是125萬2000元；如果他選在今年退休，他可以每年領到平均薪資的80%、亦即33萬3745元；即便佛奇今明兩年的薪資還是未知數，但微幅增加的可能性較高，待他退休時每年大約能領到比34萬7500元高的退休金。