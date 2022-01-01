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賓州107歲人瑞 分享長壽法寶：信仰、基因、每天喝啤酒

編譯陳韻涵／綜合31日電

賓州高齡107歲的婦人瑪格麗特‧迪魯洛(Margaret Dilullo)分享長壽秘訣：信仰上帝、基因優質、每天一罐雲嶺(Yuengling)啤酒。

迪魯洛日前歡慶107歲生日，她拄著拐杖，一步步小心翼翼的緩慢前進。她說：「是的，我還可以自己走路。」

她坐定位後，和她同住在社區退休中心的「鄰居」送上一束玫瑰花和一罐她最愛的雲嶺啤酒。

1914年出生的迪魯洛在美國禁酒令(Prohibition，1920年到1933年)實施期間在雜貨店打工，並在1920年經濟大蕭條(Great Depression)期間扛起照顧家庭的責任。

她的第一段婚姻維繫了近50年，第二段婚姻則只有20年，她比兩任先生都還長壽。即便高齡106歲時，獨居的她仍住在有著陡峭階梯的二樓寓所。

迪魯洛八歲時，母親拋下孩子離家，她協助忙得焦頭爛額的父親，一肩扛起照顧四個弟弟的重擔；下課後便到家裡的雜貨店和農場幫忙，12歲起全職工作。

她的第一段婚姻受經濟大蕭條影響，生活清苦，食物不足，屋裡沒有暖氣，甚至得搭臨時帳篷幫女兒保暖；她的丈夫赫內森(Jesse James Hirneisen)後來找到林務工作，她則到保險公司上班、穩定升遷並逐漸成為家庭主要經濟支柱。

赫內森過世後，67歲的迪魯洛很快找到第二春──銷售員喬治‧迪魯洛(George Dilullo)。當年迪魯洛家喜上加喜，她選在女兒賈姬‧坎道爾(Jackie Kendall)結婚當天，與喬治共結連理，雙囍臨門。

坎道爾形容，母親「總是充滿活力與幹勁，可以克服很多事情，從來不會被苦難打敗」。

迪魯洛對自己92歲時戰勝大腸癌相當自豪，並說：「我不像很多老人一樣全身病痛，感覺自己還像90歲時一樣硬朗。」

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