疫情一年半 密州被騙走85億失業金

密西根這一年半來約支付85億元給欺詐性失業金申請。(美聯社)

根據德勤公司(Deloitte)29日最新發布報告，2020年3月疫情 開始到2021年9月，密西根州 失業保險局(UIA)總計支付了85億元潛在欺詐性失業金 。

密州民主黨籍州長惠特默(Gretchen Whitmer)根據報告調查結果，發布了兩項行政命令：成立失業保險欺詐應對小組以調查潛在欺詐案件，實施更有力的措施和技術追回被騙走的資金。

德勤公司審計發現，2020年3月至2021年9月，密西根州支付了約84至85.1億元的可能欺詐性失業金申請；該報告指出，意圖詐欺的失業金申請案總金額達522億元，其中437億元UAI沒有向詐欺者發出；但UAI未能成功阻止行為不當者拿到剩餘的錢。

UIA主任茱莉亞‧戴爾(Julia Dale)聲明指出：「行為不當者騙走了努力工作的密西根人急需的福利，他們的惡行規模令人震驚，讓人非常沮喪。」

新冠疫情首次來襲時，引發大規模裁員，失業救濟申請案激增。根據報告，與疫情前一周平均水平相比，密西根州每周失業金申請數量增加77倍。2020年春季的單周申請案最高達38萬8000人；疫情前一周只有5000人申請，過去的歷史高點是在大蕭條期間創下的單周申請案7萬7000人。

此項報告公布後，引來批評者對惠特默的抨擊。密州共和黨通訊官波特拉(Gustavo Portela)聲明指出，「我們不能信任惠特默政府會為處在危機中的人提供幫助，這正是另一個原因。明年我們要用共和黨州長取代她，不讓欺詐者帶走納稅人數十億的金錢。」