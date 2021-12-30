川普硬推「停止竊取」人選 共和黨選情恐扣分

新聞周刊(Newsweek)報導分析，前總統川普 硬推選舉陰謀論陣營「停止竊取」(Stop the Steal)人選參加初選，恐讓共和黨 選情扣分，流失原本十拿九穩的席次；以密西根州 為例，民主黨密西根州黨部公關主任艾比•魯布里(Abby Rubley)便說：「或許川普將協助我們圓夢，拿下密西根州第22選區。」

各州參議員選舉向來較少成為全國焦點，但位於底特律郊區的第22選區狀況則不同；抵押貸款經紀人狄特莫(Mike Detmer)獲川普背書，將在2022年期中選舉挑戰共和黨籍現任州參議員拉娜•泰斯(Lana Theis)。

泰斯在2018年選舉輕鬆勝出，原被看好順利連任；報導指出，如今部分密州共和黨部高層開始擔心，狄特莫跳進初選，使得泰斯初選時就必須挪出資源與黨內人士較勁，原先評估能夠安全當選的席次可能不保。

新聞周刊指出，泰斯的處境反映出不少共和黨候選人在2022年選舉面臨的難題，川普身為當今共和黨陣營最有影響力的人物，各州選舉獲得川普力挺的參選人，選舉募款、催票效果都能因此受益。狄特莫獲得川普背書後的三周期間，共募得2萬5000元選舉基金，相較之下，之前三周累計募款總額為1萬元。

然而，川普挑選支持對象的標準，通常則以是否認同選舉陰謀論為基礎，即使這些人的主張偏激，在大選中勝出機率不高，川普都照挺不誤。

報導指出，從共和黨籍政治人物、黨工、顧問到選舉幕僚，如今接受訪問時都對川普及挺川人士仍對2020年敗選結果耿耿於懷感到憂慮，加上川普我行我素、錙銖必較的個性，原本共和黨可望在2022年期中選舉贏得歷史性重大勝利，恐怕因此扣分，甚至削減共和黨2024年重新執政的希望。

與川普交好的一名共和黨高層對新聞周刊指出，不管是2022年或2024年選舉，共和黨選情都非常看好，「但現在繼續計較2020年大選結果的選民並不多，我曾對川普反應，其他人也跟他講過，但都無效，真令人氣餒。」