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法官裁定 「驕傲男孩」闖國會 不受第一修正案保護

編譯柯立偉／綜合29日電
驕傲的男孩成員在國會暴動當天，走向國會山莊。（美聯社）
驕傲的男孩成員在國會暴動當天，走向國會山莊。（美聯社）

華盛頓特區聯邦地區法院法官近日裁定，極右派組織「驕傲男孩」(Proud Boys)1月6日闖入國會山莊抗議川普未能當選的行為，不能享有憲法第一修正案言論自由的保護；預料原本起訴雷爾(Zach Rehl)、比格斯(Joseph Biggs)、諾狄恩(Ethan Nordean)與多諾輝(Charles Donohue)的檢察官將繼續起訴。

承審法官凱利(Timothy Kelly)指出，四位被告被控的阻撓國會議事、非法入侵與蓄意破壞等罪名，都不能以言論自由一語帶過；他在裁定書中說：「被告有多種渠道可以表達他們對2020年總統大選結果，以及國會應如何扮演憲政角色的看法，而不是實行他們被據以控罪的行為；被告雖出於政治動機，言論自由本應受最大程度保護，但被告行為不似焚燒國旗、佩戴臂章等活動，兩者不能相提並論。」

另一方面，被告還主張國會參院的確認投票只是「儀式性程序」，不能被認定為「官方程序」，因此他們的行為無法構成「阻撓國會議事」；法官在裁定書中說：「參院認證投票是憲法中少數明文規定的國會程序之一，包含副總統及國會議員在內所有人都被憲法『指示出席』，法院無法認同被告主張。」

針對法院裁定結果，四人之中，雷爾被指控罪名最嚴重，他的律師赫南德茲(Carmen Hernandez)並未發表回應，但他的前律師莫斯利(Jonathan Moseley)則說：「雷爾與其他被告無意在當日引起國會騷動，前往國會山莊是為了保護川普支持者不被群情激憤的人所傷。」

雷爾對檢方指控的所有行為一概否認，並強調將會靠募款所得的資金上訴到底；雷爾若被定罪，最高面臨20年監禁。

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