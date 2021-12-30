拜登普亭今再通話…俄若入侵 美將助烏克蘭捍衛領土

拜登(左)與普亭(右)今年6月16日在瑞士日內瓦進行任內第一次的面對面會談。(路透)

俄羅斯威脅烏克蘭 的情勢膠著，拜登 總統30日將再和俄羅斯總統普亭 (Vladimir Putin)通話，討論包含烏克蘭在內一系列議題；拜登政府資深官員表示，拜登將告訴普亭，若未來幾周內俄進一步入侵，美國已準備協助烏克蘭捍衛領土。

白宮國安會發言人霍恩(Emily Horne)29日宣布，拜登與普亭將通話，美國政府將持續和歐洲盟友外交往來，共商針對俄軍在烏克蘭邊境集結的應對之道。

這將是兩人在這個月第二度通話；拜登7日與普亭視訊通話2小時，討論烏克蘭局勢並警告普亭，俄國若侵略烏克蘭，將面臨「嚴重後果」；資深官員29日表示，這次對話是俄羅斯方面的要求。

紐約時報分析，俄國主動要求通話，讓華府和歐洲懷疑，普亭是想緩和局勢，或敦促美國回應俄羅斯提出的一系列安全要求？若俄方期待落空，就會給普亭一個入侵烏克蘭的藉口。

一名資深官員29日在白宮背景說明時表示，現在是危急時刻，需要高層級的往來，解決當前問題，並試圖找到解決之道。

這名資深官員表示，美國已制定計畫，強化北約盟國部隊的部署，以應對進一步的入侵行動；拜登將告訴普亭，若未來幾周內俄進一步入侵，美國已準備好，協助烏克蘭捍衛領土。

國務卿布林肯(Antony Blinken)29日分別與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)、英國、法國和德國的外交部長通話，討論烏克蘭議題；布林肯對澤倫斯基重申，美國堅定支持烏克蘭的獨立、主權與領土完整。

資深官員表示，布林肯此舉，意謂美國不會在這些區域領導人的背後，私下協商烏克蘭未來及歐洲邊界等議題。

烏克蘭局勢自11月起轉趨緊張，普亭在俄烏邊境集結重兵，軍力累積至17.5萬，並稱烏克蘭政府軍與北約(NATO)部隊在烏東區域挑釁，北約若不停止東擴，俄羅斯不惜一戰。

普亭敦促美國，承諾北約不會允許烏克蘭加入，也不會讓北約盟國在前蘇聯國家境內部署攻擊性武器，但美國和北約盟國都尚未回應；拜登政府表示，這些事情都會在下月10日的美俄日內瓦安全會談上討論。

資深官員表示，美方代表將包括副國務卿薛曼(Wendy Sherman)、國防部及白宮國安會官員，拜登和普亭不會親自與會。

拜登政府本月初態度強硬，白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)先前表示，美國將尋求對俄羅斯的經濟制裁手段、提供烏克蘭額外的防衛物資，以及協助北約盟友強化東境軍力；此外，美國已得到德國當局承諾，一旦俄國入侵烏克蘭，德方就會關閉天然氣管線北溪2號(Nord Stream 2)。