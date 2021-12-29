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前參院多數黨領袖雷德病逝 馳騁華府34載 精通幕後角力

記者顏伶如／綜合報導
前聯邦參院多數黨領袖雷德。（Getty Images）
前聯邦參院多數黨領袖雷德。（Getty Images）

參院多數黨領袖雷德(Harry Reid)與胰臟癌搏鬥四年之後，於28日病逝，享壽82歲；雷德生前曾創下內華達州國會議員任期最長紀錄，前總統歐巴馬任內幾項重大立法成就，雷德均扮演運籌帷幄的關鍵角色。家屬表示，治喪事宜將於未來幾天宣布。

雷德遺孀蘭德拉‧雷德(Landra Reid)發表聲明指出，雷德「與胰臟癌勇敢搏鬥四年之後」，28日在親友圍繞下，安詳離開人世。聲明中也對過去幾年雷德患病期間獲得各界關心表示感謝，「我們特別感激曾經照料他的醫師與護士們，這對他來說意義非常重大」。

1939年出生於內華達州礦業小鎮瑟奇萊特(Searchlight)的雷德，童年住家是簡陋棚屋(shack)。他曾經當過業餘拳擊手，也當過律師，就讀喬治華盛頓大學(George Washington University)法學院時在國會擔任警察，靠薪水繳學費。1987年至2017年間擔任內華達州聯邦參議員。他2006年至2014年間擔任參院多數黨領袖，2017年退休。

前參院多數黨領袖雷德(前中)在「歐記健保」通過後，與眾院議長波洛西（右）一起舉行...
前參院多數黨領袖雷德(前中)在「歐記健保」通過後，與眾院議長波洛西（右）一起舉行記者會。（Getty Images）

長達34年的華府從政生涯裡，民主黨籍的雷德是精通幕後角力的國會老將，被認為是國會最難纏的談判高手之一。雷德參議員任內經歷布希(George W. Bush)、歐巴馬兩位總統，度過美國經濟衰退，見證了共和黨在2010年選舉後贏回眾院多數席次的歷史。

雷德並不畏懼讓政黨對立衝突在參院議事廳公然上演，被認為是黨派立場最鮮明的國會領袖之一。他曾稱呼當時的布希總統是「騙子」(liar)、「輸家」(loser)，曾在參院議場發言時批評2012年大選共和黨總統候選人羅穆尼(Mitt Romney)欠稅。

對於用「輸家」形容布希，雷德後來道歉，但對「騙子」一詞則態度不改；儘管欠稅指控後來被美國網站「政治真相」(PolitiFact)查出與事實不符，雷德卻不曾向羅穆尼道歉。

前參院多數黨領袖雷德（右）2016年12月8日與時任副總統拜登（左）、國務卿喜萊...
前參院多數黨領袖雷德（右）2016年12月8日與時任副總統拜登（左）、國務卿喜萊莉．柯林頓（中）在華府出席雷德肖像畫的揭幕儀式。(Getty Images)

雷德戰力十足的政治手段，被認為與業餘拳擊手的出身有關。雷德踏入政壇，起源於高中拳擊教練歐卡拉漢(Mike O'Callaghan)1970年代參選內華達州州長時，邀請雷德出任競選副手。

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