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軍費超額240億 自由派「挪錢做社福」受挫

記者張聲肇／綜合報導

拜登總統27日簽署7700億元國防授權法案(National Defense Authorization Act)；國會批准的軍費，比他要求的還多240億元，民主黨自由派議員本想挪些錢來充實社福預算，但這一努力遭到挫折。

軍方各方面的支出都增加，包括對抗中國擴增勢力、幫助烏克蘭抵抗俄羅斯入侵的經費，購置先進飛機和戰艦以及高科技設備經費的增長。

國防授權法下的國防預算，將讓美軍加薪2.7%，這將讓國民收入增加，連反戰、反軍購的民主黨進步派議員都贊成。

新年度國防授權法10月1日生效，軍人加薪可追溯到那天起計；另外，涉及性侵、性騷擾的刑事調查，也一改過去軍方主導的老辦法，眾院國防委員會主席史密斯(Adam Smith，民主黨、華盛頓州）說，這是25年來最大的改革，「很值得驕傲」。

本法案獲得參、眾兩院絕大多數議員支持。至於投反對票的議員，反對理由是總支出太大，還把制裁俄國和沙烏地阿拉伯違反人權的條款縮水，也讓女性參軍的機會減少，又淡化取締軍中極端分子的條款。

朝野黨爭、黨內分歧俱激烈的國會兩院，能夠通過本案，實屬難得；參院本來不通過本身的國防授權法，也不考慮修訂眾院通過的版本，對好幾項外交問題也不讓議員票決。

兩黨高層最後就眾院通過的版本，頻頻舉行閉門協商，才協商出最後交給拜登簽署的法案；參與協商的議員，27日終於鬆了一口氣。

參院國防委員會主席瑞德(Jack Reed，民主黨、羅德島州)說，法案讓美軍得到他們保衛國家所需的資源與支持，大家「都贏」。

史密斯等人列舉軍方刑事司法改革條文為「近代史上最有意義」的改革，並預言經此改革，軍方掩蓋內部犯罪情事的文化，以及軍法系統的結黨營私傳統，一定大為改觀。

民主黨 眾院 拜登

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