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憂危害國安及行政特權 眾院調委會暫緩索取白宮川普文件

編譯潘勛／綜合28日電
力圖查出前總統川普在1月6日國會山莊暴動案中扮演角色的國會眾院委員會，能否如願獲得川普政府的數百頁紀錄仍成謎。（路透）
力圖查出前總統川普在1月6日國會山莊暴動案中扮演角色的國會眾院委員會，能否如願獲得川普政府的數百頁紀錄仍成謎。（路透）

調查1月6日國會山莊暴動案的眾院委員會已同意應白宮要求，暫緩要求國家檔案局提供數百頁前總川普政府的紀錄，原因在拜登政府擔憂釋出那些文件，恐損害國家安全及行政特權。

美聯社28日報導，川普千方百計聲稱有行政特權，阻擋釋出國會暴動案當天前後的全部檔案，拜登總統雖多次拒絕川普的說法，但他的政府正與調查委員會合作，防止某些文件釋出；川普已向最高法院提起上訴，阻止國家檔案館把檔案交給委員會。

白宮法律顧問辦公室16日提出建議書，認為有些檔案與國會山莊暴動案無關，不宜交出，卻包含在調查委員會的全面要求中，因此拜登政府接洽委員會，雙方現已達成協議。

1月6日當天的白宮文件有數十頁與國會山莊遇襲無關，另有些檔案牽涉到國家安全委員會敏感的議事；拜登手下官員憂心那些文件若交給國會，就會創下前例，無論誰擔任總統，行政權都會感到棘手。

此外有些文件屬高度機密，白宮要求國會與製作文件的聯邦單位討論要不要交出。

白宮助理法律顧問強納森‧蘇(Jonathan Su)致函調查委員會表示，有些文件，委員會已同意撤回或延緩要求其繳交，原因在文件與1月6日事件、想推翻2020年選舉結果、阻撓政權和平轉移都沒有關係，因此無礙於委員會完成調查的能力。

國家檔案局過去幾個月已將很多卷宗轉移給白宮及川普律師，以便判斷檔案是否有任何行政權專有的資訊。調查委員會索取文件的行為，川普全面反對交出，另對一些特殊文件表示甚感關切。

拜登頻頻拒絕川普對那些文件擁有行政特權的說法，23日還發函討論20頁文件；白宮法律顧問唐娜‧拉穆斯(Dana Remus)在函件中指出，拜登判定主張擁有行政特權，不符國家最大利益。

川普向法院興訟，阻擋釋出文件；聯邦巡迴上訴法院12月已駁回其訴，故川普再向最高法院上訴，最高法院尚未決定是否受理此案。

川普 白宮 拜登

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