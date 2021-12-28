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奠定墮胎權基礎 「羅訴韋德案」原告律師76歲去世

編譯柯立偉／綜合27日電
近50年前美國聯邦最高法院的墮胎權里程碑判例「羅訴韋德案」中，擔任原告律師的莎拉‧威汀頓辭世，享壽76歲。(美聯社)
近50年前美國聯邦最高法院的墮胎權里程碑判例「羅訴韋德案」中，擔任原告律師的莎拉‧威汀頓辭世，享壽76歲。(美聯社)

1973年，最高法院以7比2票裁定「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)判決，在全國範圍內為墮胎權提供憲法基礎；時年僅26歲、為原告爭取墮胎權勝訴的女律師莎拉‧威汀頓(Sarah Weddington)，26日在德州奧斯汀(Austin)家中辭世，享年76歲。

在墮胎權議題備受討論之際，莎拉‧威汀頓在近50年前立下墮胎權里程碑，她在「羅訴韋德案」中代表本名為諾瑪‧麥克維(Norma McCorvey)，化名為「珍‧羅伊」(Jane Roe)爭取墮胎權。

威汀頓於1971年12月和1972年10月兩度在聯邦最高法院辯論此案；聯邦最高法院1973年裁定，婦女墮胎權受憲法保障，使全美墮胎合法化。

威汀頓的學生暨同事蘇珊‧海斯(Susan Hays)表示，威汀頓26日在睡夢中安詳離世，但目前還不清楚確切死因為何。

當年她才26歲、剛從法學院畢業

威汀頓一生中最大且影響最深的訴訟「羅訴韋德案」；係當年德州一間餐館女服務生欲尋求合法墮胎未果，委任威汀頓為律師控告時任德州檢察長韋德(Henry Wade)，指稱德州的禁墮胎法律侵犯女性隱私權；甫自德州大學法學院畢業的威汀頓，以26歲的年紀兩度站在德州高等法院法庭中陳述原告對於墮胎禁令的觀點，雖獲法院勝訴判決，指該法違反聯邦憲法增修條文第九條對人民權利概括保護條款，但仍決定上訴。

近50年前美國聯邦最高法院的墮胎權里程碑判例「羅訴韋德案」中，擔任原告律師的莎拉...
近50年前美國聯邦最高法院的墮胎權里程碑判例「羅訴韋德案」中，擔任原告律師的莎拉‧威汀頓辭世，享壽76歲。圖為她在1978時的照片。(美聯社檔案照)

她勝訴仍上訴 讓墮胎權擴及全美

1973年，案件上訴最高法院，判決指出德州禁止婦女墮胎的法律未區分懷孕期間，一律禁止墮胎違反憲法增修條文14條對人民正當法律程序的保障；且墮胎係屬隱私權保護範圍，應以嚴格基準進行違憲審查，政府非有急迫利益不得限制；此後，婦女墮胎權利全面受保障，各州亦依最高法院判決意旨通過寬嚴不一的墮胎法令。

此案也開啟了威汀頓的從政之路，在案件獲最高法院判決勝訴之前，威汀頓即於1972年當選德州眾議會議員，並成功連任三屆；後被延攬入閣，先後擔任農業部法律顧問，及前總統卡特(Jimmy Carter)婦女問題顧問。

退休後的威汀頓在德州數間大學講授法學、領導力與性別歧視的相關課程，並繼續活躍於政壇及法界。

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