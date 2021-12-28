「讓西方認識中國」美著名漢學家 史景遷85歲辭世

耶魯大學歷史系教授史景遷生前(左)曾與妻金安平赴台訪問。(本報系資料照)

英裔美國著名漢學家、歷史學家、耶魯大學 榮譽教授史景遷(Jonathan D. Spence)26日在康乃狄克州西黑文市(West Haven)家中辭世，享壽85歲。史景遷以獨特視角觀察中國史，擅長以敘事手法書寫中國近代錯綜複雜的人物與史事，讓西方讀者認識中國，畢生著作豐富，自1974年以來完成了14部關於中國的歷史著作。

華裔 妻金安平 也是史學家

史景遷的華裔遺孀金安平(Annping Chin)為耶魯大學歷史學系資深名譽講師，她表示，夫婿死於帕金森氏症(Parkinson's)併發症。金安平來自台灣，也善於用敘事手法寫歷史，名作包括「合肥四姊妹」等。

耶魯大學歷史系教授史景遷生前(左)曾與妻金安平赴台訪問。(本報系資料照)

史景遷窮盡半生研究中國歷史，以明清史見長，被譽為費正清(John King Fairbank)之後，美國漢學家中的代表人物之一；他的中文名字是博士論文指導教授、中國史學家房兆楹取的，原義為「景仰司馬遷」。

史景遷出生於英格蘭，父親是編輯，母親是法國文學副教授，他在劍橋大學畢業後，拿到耶魯獎學金負笈美國，並在耶魯任教逾40年，廣受學生歡迎。

「追尋現代中國」成教科書

史景遷最著名的是1990年出版的「追尋現代中國」(The Search for Modern China)，從17世紀明朝鼎盛時期寫到1989年天安門 事件；此書曾登上紐約時報(NYT)暢銷書排行榜，目前也是許多教師指定的課堂用書。

羅馬尼亞裔漢學家舒衡哲(Vera Schwarcz)曾在紐時中撰寫她對「追尋現代中國」的看法，她寫道，「許多其他書籍試圖涵蓋中國各朝代到共產主義時期的政治與社會歷史，卻缺乏史景遷著作中的論述手法、豐富描繪與主題焦點。」

台灣中研院院士許倬雲生前曾稱史景遷是「最會說故事的人」，余英時稱史景遷有講故事的天賦，「這是天才」，余並讚史景遷能想問題，能抓到歷史上很有趣又很重要的東西，研究也有深度。

史景遷曾表示，撰寫歷史著作的最大興趣在於，激起讀者的興趣；他的其他著作還有「婦人王氏之死：大歷史背後的小人物命運」、「康熙：重構一位中國皇帝的內心世界」、「康熙與曹寅」、「利瑪竇的記憶宮殿」、「前朝夢憶：張岱的浮華與蒼涼」、「太平天國」等。