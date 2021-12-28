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被譽達爾文接班人 「螞蟻先生」威爾森92歲離世

編譯李京倫、林梅婕／綜合報導
哈佛大學生物學教授威爾森(左)2002年頒給影星哈里遜福特「全球環境公民獎」，表彰他對環保的貢獻。威爾森被譽為「現代達爾文」，他26日過世。(美聯社)
哈佛大學生物學教授威爾森(左)2002年頒給影星哈里遜福特「全球環境公民獎」，表彰他對環保的貢獻。威爾森被譽為「現代達爾文」，他26日過世。(美聯社)

被譽為「現代達爾文」的美國生物學家威爾森(Edward O. Wilson)26日過世，享壽92歲。過去他研究螞蟻後得出結論，影響人性的是遺傳學而非文化；如同英國博物學家艾登堡，皆被認為是全球頂尖的自然歷史與保育權威。

威爾森創立的威爾森生物多樣性基金會(E.O. Wilson Biodiversity Foundation)在聲明中表示：「威爾森被封為『天生的達爾文接班人』，而且因為在昆蟲學的開創性研究，人稱『螞蟻先生』。」聲明中並未提到死因，但計畫在明年舉辦追思會。

威爾森除了在演化和昆蟲學上有突破性研究之外，晚年還發起運動，聯合科學與宗教界保護地球，外界看來這種配對很怪異，但他認為是最佳組合。

威爾森著書30餘本，其中「論人性」(On Human Nature)和「螞蟻」(The Ants，暫譯)分別在1979年和1991年獲得普立茲獎。他的寫作風格比一般人預期科學家的風格遠為優雅。

他的著作「生命多樣性」(The Diversity of Life，暫譯)於1992年成為最佳暢銷書，內容談及滅絕的危險性。

2002年威爾森從哈佛教職退休，當時他已高齡73歲；但他並未從人生中退休，之後他出版的著作多達十多本，包括一本電子書的生物教科書。

2008年威爾森成立網站「生命百科全書」(Encyclopedia of Life)，供民眾查詢目前世界上已知的生物物種資訊。

2010年威爾森又嘗試以他熟悉的題材寫小說「蟻丘」，以青少年長大成熟為主題，描述阿拉巴馬州一個男孩試圖拯救沼澤。

威爾森曾獲頒數十個獎項，包括美國科學界最高榮譽國家科學獎。1995年，時代雜誌將他列入美國最有影響力的25人之一。

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