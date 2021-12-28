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全美高官支持率 大法官羅伯茲60%最高

記者張聲肇／綜合報導
美國政府三大部門高官當中，最孚人望的是最高法院首席大法官羅伯茲，全國支持率達60%。(Getty Images)
美國政府三大部門高官當中，最孚人望的是最高法院首席大法官羅伯茲，全國支持率達60%。(Getty Images)

美國政府三大部門高官當中，最孚人望的是最高法院首席大法官羅伯茲(John Roberts)；他也是唯一獲得民主、共和兩黨選民過半數肯定的高官。

27日公布的蓋洛普民調顯示，羅伯茲的全國支持率達60%。民主黨選民有55%認同他的專業表現，57%共和黨選民和64%獨立選民亦然。

鮑爾第2 佛奇第3

蓋洛普民調顯示，第二獲讚賞的高官是聯準會主席鮑爾，支持率53%。(美聯社)
蓋洛普民調顯示，第二獲讚賞的高官是聯準會主席鮑爾，支持率53%。(美聯社)

美國人眼中，他們第二讚賞的高官是聯準會主席鮑爾(支持率53%)，其次是白宮防疫專家、國家過敏及傳染病研究所所長佛奇(52%)；11名聯邦高官當中墊底的是參院少數黨領袖麥康諾，支持率僅34%。

拜登總統的支持率43%，副總統賀錦麗則為44%，司法部長加蘭德49%，都未過半；國會裡，眾院議長波洛西40%，少數黨領袖麥卡錫46%；參院多數黨領袖舒默44%。

蓋洛普民調顯示，白宮防疫專家、國家過敏及傳染病研究所所長佛奇，全國支持率52%排...
蓋洛普民調顯示，白宮防疫專家、國家過敏及傳染病研究所所長佛奇，全國支持率52%排第三。(美聯社)

羅伯茲漸進進步立場 獲好評

該民調在12月上半月進行，恰逢最高法院針對最具爭議性的墮胎權問題做裁決的時候，以背景分類，九名大法官保守派和自由派六比三，羅伯茲展現他「漸進穩定」領導作風，針對爭議性問題，自己的發言也在穩定中展現進步價值，贏得國人的尊敬。

密西西比州禁止懷孕15周以上的婦女墮胎，羅伯茲認為有理，但不想推翻1973年「羅訴韋德案」確立的婦女在懷孕前23周，也就是胚胎未成「人」之前，擁有「身體自主權」的法律。另五名保守派大法官想一舉推翻最高院1973年裁定的墮胎權法。

德州提出更嚴格的禁止墮胎法，主張懷孕六周後即不准墮胎，保守派大法官也想照准；羅伯茲說，上訴案還在其他法院進行，最高法院怎麼可以越俎代庖？他甚至公然表示，保守派大法官同僚如果想壓制下一級法院，無異毀棄最高院的合法性。

大法官暗示其他大法官「違憲」，在美國歷史上是罕見的「內訌」，何況還是同「陣營」的大法官。也正因為美國的「價值觀內戰」如此激烈，人民才感到像羅伯茲那樣心中有憲法，一心穩定體制，又力求「跟上時代」，是多麼難能可貴。

大法官 羅伯茲 墮胎

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