「抗中協台」拜登簽7700億元國防授權法

拜登總統27日簽署2022財年「國防授權法」，對抗中國威脅、協助台灣自我防衛。(歐新社)

拜登 總統27日簽署2022財年「國防授權法」（NDAA for Fiscal Year 2022），預算 規模達7700億美元；除了為軍人加薪2.7%，美國將投資至少71億美元與中國競爭，並遵循「台灣關係法」，支持台灣自我防衛，發展不對稱戰力及尋求美台軍事合作；國會意見建議美政府邀請台灣參與「環太平洋軍演」。

國會建議 邀台參加環太軍演

白宮宣布拜登簽署法案時，也對兩院的軍事委員會主席及首席議員表達感謝，但拜登在相關聲明中並未提及任何一個外國國家；聯邦眾院軍事委員會首席議員羅傑斯（Mike Rogers）透過聲明表示，美國正面臨中國與俄羅斯等「近儕敵手」（near-peer adversary）的威脅，這部法案提供美國軍方有應對威脅所需的工具，展望下一年度，應對這些威脅仍是美國首要任務。

這部法案擴大「太平洋威懾倡議」（Pacific Deterrence Initiative），注資71億美元，增加在印太地區的部署、能力和與盟友夥伴合作進行的行動。

國會要求總統向國會提出「中國大戰略」的機密報告，說明美國將如何應對挑戰。國會也要求國防部 著手研究分析美中在關鍵軍事科技的發展，限制國防部採購來自新疆地區的商品。

有關台灣，國會表示，美國政策是維持「抵禦對台灣造成既成事實」的能力，要求國防部長向軍委會報告「強化國民兵和台灣合作的可行性與適當性」，並向國會提交有關台灣不對稱戰力的評估，及如何協助台灣增加不對稱戰力的計畫。

「既成事實」是指中方在美軍未有效反應前，利用軍事力量奪取台灣控制權，同時說服美軍相信，採取應對行動將非常困難或得付出高成本。

40億投入歐洲 助烏克蘭抗俄

國防授權法也重新提出「歐洲威懾倡議」（European Deterrence Initiative），投資40億美元以支持強化美軍在歐洲的嚇阻力量，援助烏克蘭安全預算3億美元，並花費1.5億美元強化波羅的海安全合作。

參院軍事委員會主席利德（Jack Reed）在參院15日以壓倒性票數通過此案時表示，美國正面臨諸多安全挑戰，這部法案處理各項問題，包含與中國和俄羅斯的戰略競爭，尖端科技如極音速、人工智慧和量子計算，以及現代化美軍的船艦飛機，提供美軍捍衛國家的所需。

中華民國駐美處表示，值台海和平及穩定面臨嚴重挑戰之際，國防授權法的有關條文對推動台灣不對稱戰力及強化台美安全合作殊具正面意涵，誠摯感謝美國行政及立法部門對維護台海和平與穩定堅若磐石的支持。