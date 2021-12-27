喬州規定工作者才享「醫療補助」遭聯邦駁回

拜登 政府日前駁回喬治亞州規定有工作者才能享聯邦醫療補助(Medicaid)的要求；前總統川普對這項醫療政策引以為傲，拜登上任第一周便表示，聯邦政府不再支持這一政策。

紐約時報報導，聯邦醫療保險 和聯邦醫療補助服務中心(CMS)以79頁函件回覆喬州 衛生廳，表示以往聯邦不禁止，而容衛生廳向窮人索取醫療保險保費，現在扭轉並撤回。喬州是最後一個還想對聯邦醫療補助設限的州。

CMS指出，疫情惡化，加上新冠Omicron變種出現，讓喬州所設的工作要求，「依當前處境實不可行」。

CMS表示，喬州的工作要求，實大幅限縮州政府的能力，無法推動醫療照護給法令打算造福的民眾；疫情持續未消，對健康造成打擊，喬州對低收入民眾收到保險福利所設的限制，其傷害因此更為劇烈。

CMS的決定也與拜登總統的大政方針相符；有些州曾想規定，有工作才得享聯邦醫療補助，但後來改變；十多個州出招，仍想在實際執行時，規定有工作始得享醫療補助，但只有少數州得逞，而且生效期很短；想那麼做的州在法院連連敗北，新冠疫情出現，再加上聯邦政府改朝換代，都令它們做不到。

喬州與CMS的公文往來顯示，喬州原訂每月至少工作80小時始有資格接受聯邦醫療補助，此一規定尚未施行，但如果沒遭駁回，本可以在下周起生效。

喬州本擬收取的保險費用也還沒定好；CMS指出已取消州方收費的權力，原因在費用會對納保資格造成阻礙，讓健保不公更形惡化。

喬州為共和黨主政州，州長發言人凱蒂‧柏德(Katie Byrd)抨擊取消保費及工作要求之舉，並指出喬州打算興訟，揭穿民主黨很可能是出自政治而為、別有用心的決定。