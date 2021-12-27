中國「挑撥離間」西方 杜魯多：應組成聯合陣線反擊

加拿大總理杜魯多指中國用經濟競爭玩弄西方各國，呼籲民主國家團結陣線反抗中國脅迫。（路透）

加拿大 總理杜魯多 （Justin Trudeau）接受加拿大環球新聞台（Global News）專訪時表示，中國一直在西方國家之間「挑撥離間」，民主國家應組成「聯合陣線」反擊。

杜魯多指出，當西方國家在中國市場競相爭取商機之際，中國一直在玩弄西方國家，讓西方國家互鬥。

杜魯多在25日播出的訪談中說：「朋友之間也會有競爭，因為我們是想要有好表現的資本主義民主國家，特別是中國中產階級興起，給了我們非比尋常的經濟機會。」

他說：「我們一直在競爭，而中國不時極高明地在我們之間挑撥離間，讓我們在公開市場彼此競爭。我們有必要加強合作，堅守立場，讓中國無法不擇手段地分化我們，讓我們彼此對立。」

他呼籲西方國家必須更密切合作、站穩立場，如此中國才無法使用手段來玩弄及分化。

杜魯多在訪問中指出，習近平領導下的中國，已不是十年前，甚至是五年前的中國，外界必須意識到，要在包括人權及香港民主等多個問題挑戰中國。

加拿大與中國因華為財務長孟晚舟 在溫哥華被捕一事交惡，中國當局也以間諜罪名逮捕兩名加拿大人以為報復。孟晚舟和兩名加拿大人均已獲釋。

本月稍早，加拿大加入美國和一些西方盟邦外交抵制北京冬奧，杜魯多政府也正在考慮禁止華為參與加拿大的5G網路。

來源：Global News