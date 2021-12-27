北約若納烏克蘭 普亭喊話動武 阻止西方「強勢入侵」

俄羅斯總統普亭26日以北約不得擴張和納入烏克蘭相要脅，揚言如不答應，俄將對烏克蘭採取軍事措施，阻止西方強勢「強勢入侵」。圖為普亭（左）21日與俄軍方高層交談。（美聯社）

俄羅斯總統普亭 26日表示，假如西方未能回應他對烏克蘭 局勢的提案，包括北大西洋公約組織(NATO)不擴張納入烏克蘭，那麼他別無選擇，將採取「足夠的軍事、技術舉措」，阻止西方「強勢入侵」。

美聯社報導，莫斯科12月稍早便草擬安全文件，要求北約不讓烏克蘭等蘇聯加盟國成為會員國，另減少在中歐、東歐的駐軍；普亭曾敦促西方趕快回應這些要求，另警告西方若繼續走強勢路線，「威脅到我國」，那麼莫斯科必採取軍事、技術舉措。

俄羅斯總統普亭26日北約不得擴張和納入烏克蘭相要脅，揚言如不答應，俄將對烏克蘭採取軍事措施，阻止西方強勢「強勢入侵」。圖為俄羅斯在邊境軍演備戰。（路透）

俄國 國營電視台請普亭說明俄國的因應之道，普亭並未明述內容，只表示「會很多元」，因應方式要「看我國軍事專家提呈給我的提議而定」。

美國及其盟友拒絕如普亭所願，保證烏克蘭不得入加北約，指稱北約原則規定，加盟權開放給任何夠資格國家；只是西方也同意明年1月與俄國展開安全談判，討論俄方的顧慮。

普亭指出將與美國在日內瓦進行談判，同時還跟北約磋商；另預估在「歐洲安全與合作組織」(OSCE)主持下，各造還打算進行更廣泛討論。

普亭表示，俄國提出要求，希望西方能有建設性的回應；「提出要求，只瞧見遭到拒絕，這可不行；希望達成的目標，是磋商後的外交成果，白紙黑字明定在文件上，具法律約束力」。

「西方讓俄必須喝令住手」

普亭重申，北約讓烏克蘭成為會員國，或者在烏境部署北約武器，就跨越俄國的紅線；北約在烏境部署導彈，只需四到五分鐘就能打到莫斯科，「我國無路可退」；普亭指稱，西方的所作所為，已到俄國必須喝令「住手」的地步。

俄羅斯總統普亭26日北約不得擴張和納入烏克蘭相要脅，揚言如不答應，俄將對烏克蘭採取軍事措施，阻止西方強勢「強勢入侵」。圖為烏克蘭在邊境軍演備戰。（路透）

普亭還表示，擔憂美國及其盟邦可能想拖長安全會談，用安全會談當幌子，暗中在俄國邊界處擴軍；俄國公布自己的安全要求，讓大家都知道，是想加強壓力給美國及其盟邦，以便磋商出安全協議。

普亭指出，俄國只有一個目標，就是達成協議，不管在當前還是長遠的未來，都要確保俄國及俄國民眾的安全。

近幾周俄國在與烏克蘭邊境擴軍，西方唯恐俄國可能入侵烏克蘭，形勢劍拔弩張之際，克里姆林宮再提出俄方的安全要求。