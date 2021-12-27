我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東北亞極端大寒流：從南韓冰封到日本癱瘓大暴雪

北約若納烏克蘭 普亭喊話動武 阻止西方「強勢入侵」

編譯潘勛／綜合26日電
俄羅斯總統普亭26日以北約不得擴張和納入烏克蘭相要脅，揚言如不答應，俄將對烏克蘭採取軍事措施，阻止西方強勢「強勢入侵」。圖為普亭（左）21日與俄軍方高層交談。（美聯社）
俄羅斯總統普亭26日以北約不得擴張和納入烏克蘭相要脅，揚言如不答應，俄將對烏克蘭採取軍事措施，阻止西方強勢「強勢入侵」。圖為普亭（左）21日與俄軍方高層交談。（美聯社）

俄羅斯總統普亭26日表示，假如西方未能回應他對烏克蘭局勢的提案，包括北大西洋公約組織(NATO)不擴張納入烏克蘭，那麼他別無選擇，將採取「足夠的軍事、技術舉措」，阻止西方「強勢入侵」。

美聯社報導，莫斯科12月稍早便草擬安全文件，要求北約不讓烏克蘭等蘇聯加盟國成為會員國，另減少在中歐、東歐的駐軍；普亭曾敦促西方趕快回應這些要求，另警告西方若繼續走強勢路線，「威脅到我國」，那麼莫斯科必採取軍事、技術舉措。

俄羅斯總統普亭26日北約不得擴張和納入烏克蘭相要脅，揚言如不答應，俄將對烏克蘭採...
俄羅斯總統普亭26日北約不得擴張和納入烏克蘭相要脅，揚言如不答應，俄將對烏克蘭採取軍事措施，阻止西方強勢「強勢入侵」。圖為俄羅斯在邊境軍演備戰。（路透）

俄國國營電視台請普亭說明俄國的因應之道，普亭並未明述內容，只表示「會很多元」，因應方式要「看我國軍事專家提呈給我的提議而定」。

美國及其盟友拒絕如普亭所願，保證烏克蘭不得入加北約，指稱北約原則規定，加盟權開放給任何夠資格國家；只是西方也同意明年1月與俄國展開安全談判，討論俄方的顧慮。

普亭指出將與美國在日內瓦進行談判，同時還跟北約磋商；另預估在「歐洲安全與合作組織」(OSCE)主持下，各造還打算進行更廣泛討論。

普亭表示，俄國提出要求，希望西方能有建設性的回應；「提出要求，只瞧見遭到拒絕，這可不行；希望達成的目標，是磋商後的外交成果，白紙黑字明定在文件上，具法律約束力」。

「西方讓俄必須喝令住手」

普亭重申，北約讓烏克蘭成為會員國，或者在烏境部署北約武器，就跨越俄國的紅線；北約在烏境部署導彈，只需四到五分鐘就能打到莫斯科，「我國無路可退」；普亭指稱，西方的所作所為，已到俄國必須喝令「住手」的地步。

俄羅斯總統普亭26日北約不得擴張和納入烏克蘭相要脅，揚言如不答應，俄將對烏克蘭採...
俄羅斯總統普亭26日北約不得擴張和納入烏克蘭相要脅，揚言如不答應，俄將對烏克蘭採取軍事措施，阻止西方強勢「強勢入侵」。圖為烏克蘭在邊境軍演備戰。（路透）

普亭還表示，擔憂美國及其盟邦可能想拖長安全會談，用安全會談當幌子，暗中在俄國邊界處擴軍；俄國公布自己的安全要求，讓大家都知道，是想加強壓力給美國及其盟邦，以便磋商出安全協議。

普亭指出，俄國只有一個目標，就是達成協議，不管在當前還是長遠的未來，都要確保俄國及俄國民眾的安全。

近幾周俄國在與烏克蘭邊境擴軍，西方唯恐俄國可能入侵烏克蘭，形勢劍拔弩張之際，克里姆林宮再提出俄方的安全要求。

俄國 普亭 烏克蘭

上一則

疫情期間「暫緩還學貸」拜登政府延至5月1日到期

下一則

「沒多走出華府」賀錦麗認上任最大失敗 曝美面臨2威脅

延伸閱讀

蘇聯解體30年 戈巴契夫：美冷戰後變傲慢導致北約東擴

蘇聯解體30年 戈巴契夫：美冷戰後變傲慢導致北約東擴
俄同時試射多枚「鋯石」高超音速導彈 5分鐘可抵烏克蘭

俄同時試射多枚「鋯石」高超音速導彈 5分鐘可抵烏克蘭
俄羅斯成功試射多枚鋯石極音速飛彈 普亭讚許

俄羅斯成功試射多枚鋯石極音速飛彈 普亭讚許
普亭：中國30年內將超過美國 成全球最大經濟體

普亭：中國30年內將超過美國 成全球最大經濟體

熱門新聞

李靚蕾直接嗆聲Yumi。圖／摘自微博

By2妹Yumi才喊沒介入 李靚蕾晾裸照證據神打臉

2021-12-19 08:10
圖為去年12月中旬位於西雅圖的陸軍士官長史耐德成為第一批接種疫苗的軍人。(美聯社)

新聞周刊：美國陸軍研發成功超級疫苗能抗所有變種病毒

2021-12-22 09:10
美國的衛生專家提醒民眾選擇防護力較佳的外科醫療口罩或N95等級口罩。美聯社

美國聖誕節確診數大增 專家呼籲別戴布口罩

2021-12-24 18:41
Yumi認交往。取材自微博

By2妹承認與王力宏交往過：分手一個月他娶李靚蕾

2021-12-19 07:42
研究發現，造成新冠肺炎的冠狀病毒SARS-CoV-2可在幾天內從呼吸道傳播到心臟、大腦和人體的幾乎所有器官系統，而且可能持續好幾個月。路透

研究發現：新冠病毒會蔓延至所有器官且持續數月

2021-12-26 08:01
美國疫情惡化，尤其是東北部確診病例遽增。圖為紐約市時報廣場檢測站前大排長龍。(Getty Images)

美首例 德州男染Omicron亡…拜登今疫情演說 不強制封城

2021-12-21 02:30

超人氣

更多 >
疑調虎離山 王力宏在防疫旅館拖到晚上 雇保全逃回家

疑調虎離山 王力宏在防疫旅館拖到晚上 雇保全逃回家
研究發現：新冠病毒會蔓延至所有器官且持續數月

研究發現：新冠病毒會蔓延至所有器官且持續數月
嫖娼「超時」 她喊快點想再接單 他不理會打人硬上

嫖娼「超時」 她喊快點想再接單 他不理會打人硬上
疫情結束？專家：1、2月確診死亡料飆高 但將集體免疫

疫情結束？專家：1、2月確診死亡料飆高 但將集體免疫
華人回國路坎坷 飛6小時即空中返航 還要再搶票

華人回國路坎坷 飛6小時即空中返航 還要再搶票