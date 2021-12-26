英女王聖誕憶菲立普親王：今年難熬 但莫忘無限黎明

英國女王伊莉莎白二世發表聖誕文告，身旁放著她和已故菲利普親王的合照。(美聯社)

英國女王伊莉莎白二世25日按往例發表聖誕節 預錄談話，今年的英國深受新冠疫情 衝擊，4月王夫菲立普親王 去世，於公於私如雙重打擊；女王談話中就連結兩者，表示今年聖誕節對很多人來說是個「難熬的日子」，但也莫忘有「無限可能的新黎明」，而這些課正是由孩子們為大家所上。

女王在今年談話時配戴藍寶石菊花狀胸針，從1947年與菲立普親王度蜜月，到2007年紀念結縭60年的「鑽石婚」都曾出現過；女王在談話中回憶，菲立普親王生前有極高的責任感與求知慾，也擅於在任何情境找到樂趣，眼中的淘氣光芒「始終明亮如一」。

女王在談話中說：「聖誕節對很多人來說是個享受歡愉、徜徉在笑聲中的時刻，但是對失去摯愛的人來說，卻是個難熬的日子」；而「在今年，我格外理解這件事」，瞭解在佳節時分卻「失去一個熟悉的笑聲」有多麼煎熬。

不過女王也提到，今年家中又迎接了四位新生兒，都是她的曾孫。女王表示，就算是在疫情當下，我們仍然能夠與家人團聚在一起，從裝飾聖誕樹到觀賞電影，家庭依然是大家「幸福的泉源」。

來源：The Royal Family Channel

女王還說，這些孩子們「為大家上了一課」：孩子的誕生象徵「有無限可能的新黎明」，孩子們能從簡單的事物中找到快樂，這是大人做不到的事情，「就算是失去一個熟悉的笑聲的聖誕節，也能夠歡笑以過」。

帶武器闖溫莎城堡 19歲男被捕

由於疫情，過去在桑德令罕府(Sandringham House)度過聖誕節的女王今年待在溫莎城堡，而在聖誕節當天也發生一個小插曲，即一名19歲男子持有攻擊性武器並試圖闖入溫莎城堡而被捕。

根據警方說法，該男子在進入建築物前就已觸發維安程序，對王室成員及周邊民眾不會進一步造成危險。