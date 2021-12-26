我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疑調虎離山 王力宏在防疫旅館拖到晚上 雇保全逃回家

研究發現：新冠病毒會蔓延至所有器官且持續數月

英女王聖誕憶菲立普親王：今年難熬 但莫忘無限黎明

編譯洪毅／綜合25日電
英國女王伊莉莎白二世發表聖誕文告，身旁放著她和已故菲利普親王的合照。(美聯社)
英國女王伊莉莎白二世發表聖誕文告，身旁放著她和已故菲利普親王的合照。(美聯社)

英國女王伊莉莎白二世25日按往例發表聖誕節預錄談話，今年的英國深受新冠疫情衝擊，4月王夫菲立普親王去世，於公於私如雙重打擊；女王談話中就連結兩者，表示今年聖誕節對很多人來說是個「難熬的日子」，但也莫忘有「無限可能的新黎明」，而這些課正是由孩子們為大家所上。

女王在今年談話時配戴藍寶石菊花狀胸針，從1947年與菲立普親王度蜜月，到2007年紀念結縭60年的「鑽石婚」都曾出現過；女王在談話中回憶，菲立普親王生前有極高的責任感與求知慾，也擅於在任何情境找到樂趣，眼中的淘氣光芒「始終明亮如一」。

女王在談話中說：「聖誕節對很多人來說是個享受歡愉、徜徉在笑聲中的時刻，但是對失去摯愛的人來說，卻是個難熬的日子」；而「在今年，我格外理解這件事」，瞭解在佳節時分卻「失去一個熟悉的笑聲」有多麼煎熬。

不過女王也提到，今年家中又迎接了四位新生兒，都是她的曾孫。女王表示，就算是在疫情當下，我們仍然能夠與家人團聚在一起，從裝飾聖誕樹到觀賞電影，家庭依然是大家「幸福的泉源」。

來源：The Royal Family Channel

女王還說，這些孩子們「為大家上了一課」：孩子的誕生象徵「有無限可能的新黎明」，孩子們能從簡單的事物中找到快樂，這是大人做不到的事情，「就算是失去一個熟悉的笑聲的聖誕節，也能夠歡笑以過」。

帶武器闖溫莎城堡 19歲男被捕

由於疫情，過去在桑德令罕府(Sandringham House)度過聖誕節的女王今年待在溫莎城堡，而在聖誕節當天也發生一個小插曲，即一名19歲男子持有攻擊性武器並試圖闖入溫莎城堡而被捕。

根據警方說法，該男子在進入建築物前就已觸發維安程序，對王室成員及周邊民眾不會進一步造成危險。

聖誕節 疫情 菲立普親王

上一則

美國物價漲、捐助減 食物銀行也叫窮

下一則

藍源法律訴訟、太空船開發延誤…NASA登月計畫延至2025

延伸閱讀

華人閤家團聚 疫情下聖誕節倍溫馨

華人閤家團聚 疫情下聖誕節倍溫馨
Omicron衝擊大 LAX聖誕節取消80多航班

Omicron衝擊大 LAX聖誕節取消80多航班
英女王聖誕演說憶親王 歡迎家族所有新成員

英女王聖誕演說憶親王 歡迎家族所有新成員
今年聖誕現極端天氣 西部暴雨降雪 南方創高溫紀錄

今年聖誕現極端天氣 西部暴雨降雪 南方創高溫紀錄

熱門新聞

王力宏爸爸透過親筆信反擊。圖／宏聲音樂提供

王力宏爸不忍了 深夜痛訴「分居2年」 李靚蕾要求數億

2021-12-18 13:24
李靚蕾直接嗆聲Yumi。圖／摘自微博

By2妹Yumi才喊沒介入 李靚蕾晾裸照證據神打臉

2021-12-19 08:10
Yumi認交往。取材自微博

By2妹承認與王力宏交往過：分手一個月他娶李靚蕾

2021-12-19 07:42
全美新冠變種病毒Omicron確診病例在一夜之間翻倍，至少已在44州現蹤，紐約州病例更創下疫情以來單日最高紀錄。圖為紐約市曼哈頓居民18日大排長龍檢測。（路透）

拜登21日宣布抗疫新措施 全美Omicron確診一夜翻倍

2021-12-19 09:15
圖為去年12月中旬位於西雅圖的陸軍士官長史耐德成為第一批接種疫苗的軍人。(美聯社)

新聞周刊：美國陸軍研發成功超級疫苗能抗所有變種病毒

2021-12-22 09:10
美國的衛生專家提醒民眾選擇防護力較佳的外科醫療口罩或N95等級口罩。美聯社

美國聖誕節確診數大增 專家呼籲別戴布口罩

2021-12-24 18:41

超人氣

更多 >
美赴中航班「飛到一半突然返航」 中使館提嚴正交涉

美赴中航班「飛到一半突然返航」 中使館提嚴正交涉
賀錦麗坦承 上任以來最大敗筆是這點

賀錦麗坦承 上任以來最大敗筆是這點
王力宏7天隔離期屆滿 不回與李靚蕾豪宅「改住這」

王力宏7天隔離期屆滿 不回與李靚蕾豪宅「改住這」
女神變了？王祖賢淡出幕前多年 近照曝光引起討論

女神變了？王祖賢淡出幕前多年 近照曝光引起討論
「重返霍格華茲」艾瑪華森抱這個男人 粉絲超激動

「重返霍格華茲」艾瑪華森抱這個男人 粉絲超激動