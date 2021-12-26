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教宗方濟各聖誕文告：願新冠疫情早日結束

編譯盧炯燊／綜合25日電
教宗方濟各在梵蒂岡發表聖誕文告，希望新冠疫情早日結束。(美聯社)
教宗方濟各在梵蒂岡發表聖誕文告，希望新冠疫情早日結束。(美聯社)

教宗方濟各(Pope Francis)25日發表聖誕文告，祈望所有人都獲得醫保護，貧窮國家民眾也獲得新冠疫苗接種以早日結束疫情，同時呼籲透過對話解決全球性的衝突。

教宗今年恢復在羅馬梵蒂岡聖伯多祿大教堂(St. Peter's Basilica)的長廊，向廣場的信眾發表「致全城及全球」(Urbi et Orbi)聖誕文告。去年義大利由於疫情異常嚴重而封城，教宗改在宗座宮(Palazzo Apostolico)透過電視發表文告。今年疫情同樣嚴重，但沒有封城，然而過去廣場數以萬計民眾聚集的場面不復見，只有寥寥數千人。

來源：CBS News

教宗的聖誕文告通常關注全球大大小小的衝突，今年也不例外；他對敘利亞、葉門及伊拉克的持續衝突，對烏克蘭、衣索匹亞的緊張局勢，黎巴嫩前所未有的危機等，均表示遺憾，敦促透過對話解決衝突。

教宗警告疫情大流行已導致世界陷於孤立的境地，在祈望疫情早日結束的同時，特別為那些受病毒影響最嚴重的人祈禱，包括在封鎖期間遭受更多虐待的婦女和兒童。他也要求為弱者提供健康保障，確保向最需要的人提供必要的醫療服務，尤其是疫苗。

教宗方濟各在梵蒂岡發表聖誕文告，希望新冠疫情早日結束。(美聯社)
教宗方濟各在梵蒂岡發表聖誕文告，希望新冠疫情早日結束。(美聯社)

此外，方濟各也主持了平安夜彌撒，約有2000名戴口罩的信眾聆聽。他呼籲對貧困者展現更多同舟共濟的精神，敦促天主教信眾「珍視生命中的小事」。

義大利連續兩天創下確診紀錄，24日聖誕前夕，單日新增病例超過5萬例，另有141人死亡，死亡人數超過13萬6000人。

隨著Omicron 變異病毒的到來，梵蒂岡所有員工都必須接種疫苗，不再接受測試作為替代。

疫情 教宗 疫苗

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