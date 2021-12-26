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拜登上任首個聖誕節 派對名單縮減 白宮歡樂氣氛打折

記者顏伶如、編譯郭宣含／綜合報導
拜登總統伉儷(左)在白宮向全球美軍賀節。(美聯社)
拜登總統伉儷(左)在白宮向全球美軍賀節。(美聯社)

拜登總統25日在白宮度過主政以來的第一個聖誕節，他前一天致電給部署全球的美軍，送上佳節祝福，並感謝美軍的服務與犧牲；但受到疫情影響，白宮的聖誕節歡樂氣氛打折，幕僚必須修改派對內容，縮減邀請名單。

白宮往年人聲鼎沸的熱鬧聖誕派對上，有著一排排自助餐佳餚，今年則改成沒有食物的開放參觀，所有來賓都要戴口罩，未打疫苗者還要接受病毒檢測。

新冠病毒以及後來出現的變種病毒，基本上為2021年一整年的白宮社交活動定調；拜登今年1月的就職典禮，華府國家廣場(National Mall)就以小旗幟代替觀禮群眾。

白宮原有許多活動，但今年因為疫情未舉辦，包括全國州長晚宴和白宮復活節滾彩蛋(Easter Egg Roll)；拜登及第一夫人吉兒．拜登(Jill Biden)則以視訊參加其他行程。

拜登總統伉儷(左下)在白宮向全球美軍賀節。(歐新社)
拜登總統伉儷(左下)在白宮向全球美軍賀節。(歐新社)

拜登就職以來，迄今不曾在白宮國宴廳款待外國元首，因為遲未邀請任何國家領袖到美國展開國是訪問(state visit)；事實上，拜登上台數月才邀請外國元首在白宮橢圓形辦公室低調對談。

美聯社報導，在所有白宮活動中，受到最大疫情衝擊的活動仍是聖誕節慶祝，幕僚必須修改娛樂賓客的派對內容，就連邀請名單都要縮減；第一夫人辦公室發言人拉羅沙(Michael LaRosa)說，很遺憾今年必須減少邀請人數，拜登政府上台第一天便嚴格遵守防疫規定。

拜登夫婦在白宮與家人低調共度聖誕節，他們與家中新狗狗成員「司令」(Commander)一起在24日透過視訊，致電給部署在卡達、羅馬尼亞、巴林與美國的陸軍、海軍、空軍、太空軍和海岸警衛隊(Coast Guard)代表，送上佳節祝福與感激，並稱美軍是「國家的鋼鐵硬脊」。

拜登告訴美軍：「身為你們的總司令，我想趁此機會向你們道謝，謝謝，謝謝你們。我們很感謝你們的勇氣與犧牲，而且不只是你們的犧牲，也感謝你們家人的犧牲。」

拜登強調，國家有神聖職責看照美軍與其家人，吉兒表示她能體會佳節無法與親人團聚有多難熬，拜登長子波．拜登(Beau Biden)部署伊拉克時，拜登夫婦也有相同感受。

拜登夫婦24日也到華府的國家兒童醫療中心(Children's National Hospital)，慰問並祝福病童與其家人。

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