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全球咖啡豆短缺 紐約價格大漲1倍

編譯洪啟原／綜合25日電
由於供應不足，咖啡豆價格節節上漲，預計這波漲勢至少要持續到明年春季。(路透)
由於供應不足，咖啡豆價格節節上漲，預計這波漲勢至少要持續到明年春季。(路透)

隨著全球咖啡豆短缺，咖啡價格正愈來愈貴，即使在全球最大的咖啡豆產地，消費者也買不下手。

根據產業集團Abic的資料，咖啡豆出口大國巴西11月的咖啡銷售月減11%，問題就出在咖啡價格。Abic執行董事伊納修表示，巴西11月零售咖啡價格暴漲40%，讓消費者縮手。

世界正面臨阿拉比卡(Arabica)咖啡豆供應不足的問題，這種最口感最滑順的品種占全球約六成咖啡豆產量。然而，巴西的咖啡莊園接連遭受乾旱、霜害打擊，反聖嬰現象預料持續至明年初，預期進一步傷害咖啡豆產量，可能要花數年才能回復。再加上全球海運市場吃緊，各地交貨延宕，都是促成咖啡豆價格大漲的原因。

在紐約交易的咖啡價格過去一年大漲近一倍；在巴西，品質最好的阿拉比卡咖啡豆價格今年來勁漲140%，連品質較低的羅布斯塔(Robusta)咖啡豆價格也大漲一倍。

由於供應不足，咖啡豆價格節節上漲，預計這波漲勢至少要持續到明年春季。(美聯社)
由於供應不足，咖啡豆價格節節上漲，預計這波漲勢至少要持續到明年春季。(美聯社)

伊納修表示：「因價格暴漲而減少消費是很自然的事，尤其巴西民眾目前正處於高通膨率和收入減少的環境。」他預測，巴西咖啡價格到明年3月預估再漲30%。

咖啡產業正設法應付日益升高的成本，例如在南美洲等地，有些咖啡烘焙廠正轉向使用羅布斯塔咖啡豆。阿拉比卡咖啡豆口感偏甜，通常用於卡布奇諾與拿鐵這類飲品；羅布斯塔咖啡豆在義大利向來受歡迎，用於濃縮咖啡或即溶咖啡。

巴西聖保羅大學應用經濟高級研究中心(Cepea)的研究顯示，羅布斯塔和阿拉比卡咖啡豆11月的價差，擴大至2011年以來最大。全球物流阻塞，加上羅布斯塔咖啡豆供應大國越南的交貨延宕，帶動咖啡價格急漲，但羅布斯塔咖啡豆的漲幅，不像阿拉比卡咖啡豆這麼誇張。

事實上，巴西羅布斯塔咖啡豆的展望較為樂觀，不像阿拉比卡咖啡豆受到惡劣氣候影響，兩者分別在不同地區種植。Cepea表示，羅布斯塔咖啡豆的展望樂觀，可能進一步擴大與阿拉比卡咖啡豆的價差。

巴西的咖啡豆農民不僅要擔心當前的收成，還必須清除移除受損嚴重的咖啡樹，但新栽種的咖啡樹仍需幾年時間才能成熟。

咖啡 巴西 義大利

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