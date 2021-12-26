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今年佳節租車好貴 南部州飆到1天100元

編譯周芳苑／綜合25日電
佳節在美國租車的價格既貴，選擇又少，圖為佛州勞德岱堡機場的旅客排隊在租車公司取車。(Getty Images)
佳節在美國租車的價格既貴，選擇又少，圖為佛州勞德岱堡機場的旅客排隊在租車公司取車。(Getty Images)

今年佳節租車令人頭痛，就算租得到車，費用昂貴而且選擇有限。

分析師和業界主管表示，租車業者赫茲(Hertz Global)等公司疫情初期因租客銳減大量出售汽車、之後需求回升忙補充車隊，租車短缺始終短缺，如今更嚴重，越來越多人接種疫苗並計畫出遊，可租車輛有限。

就算有車可租，選擇也有限。

旅遊業者Kayak數據顯示，行情最貴的12月全美平均每日租車費為81元，比一年前上漲31%；疫情前的12月日租車費平均近46元。暖和和冬季運動著稱的城市費用更貴，夏威夷茂宜島(Maui)、猶他州鹽湖城(Salt Lake City)和蒙大拿州波兹曼(Bozeman)租車成本最高，每日超過100元。

Omicron變種病毐大傳播，驅使人們放棄搭機改用租車。

佳節在美國租車的價格既貴，選擇又少，圖為丹佛機場的旅客排隊搭乘巴士前往租車公司取...
佳節在美國租車的價格既貴，選擇又少，圖為丹佛機場的旅客排隊搭乘巴士前往租車公司取車。(美聯社)

家住芝加哥的吉里蒙特決定開車前往北卡羅來納州，而不搭機飛往紐約度假，搜尋半天最後到企業租車(Enterprise )櫃檯時，只剩兩輛車，結果選擇雪佛蘭Spark超小型車，九天租車費725元，平均每天約較一年前全國平均值貴25元；因為車子小，5呎11吋男友只好坐後座。

租車業稱，電腦晶片短缺致新車供應短缺未見紓緩，有些公司轉而從拍賣和經銷商購買二手車。

不過，租車費上揚讓租車業利潤增加；Avis Budget Group第三季調整後利潤首次超過10億元，主要拜租車費上漲之賜。

赫茲和企業租車表示，為化解顧客租車不易壓力，將員工和車輛轉移到需求旺盛的地點，並通過非傳統管道如經銷商購車。

佳節在美國租車的價格既貴，選擇又少，圖為丹佛機場的旅客排隊搭乘巴士前往租車公司取...
佳節在美國租車的價格既貴，選擇又少，圖為丹佛機場的旅客排隊搭乘巴士前往租車公司取車。(美聯社)

赫茲第三季車隊約39萬輛車，比2019年底疫情爆發前少13萬輛。

新車供應前景難料， 汽車業主管稱，車廠產量恢復正常，庫存應有所改善，但許多公司計畫永久減產，可能影響租車供應商購車價格。

舊金山大氣研究集團(Atmosphere Research Group)旅遊業分析師哈特維爾特(Henry Harteveldt)說，唯有汽車產製改善，租車情況才會好轉，如今車輛短缺，有時租車預約甚至會被取消。

租車 疫情 汽車

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