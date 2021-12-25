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川普反轉開始鼓吹打疫苗 票倉選民不買帳

編譯郭宣含／綜合24日電
川普去年12月參加「曲速行動疫苗峰會」，確認美國疫苗將先供應國內，再援助其他國家。(Getty Images)
川普去年12月參加「曲速行動疫苗峰會」，確認美國疫苗將先供應國內，再援助其他國家。(Getty Images)

前總統川普最近幾天多次提倡打疫苗和補強針，就算支持者發出噓聲，他仍繼續鼓吹；川普轉而支持疫苗讓許多人感到訝異，有人認為此舉有助抗疫，但也有人認為川普發聲來得太晚。

川普8月稱補強針是種賺錢手段，9月改說他「可能」不會打補強針，他在任內接種兩劑疫苗時均未公開過程，但本周他突然大力支持打新冠疫苗，只是仍不改他反對疫苗令的看法。

川普19日在福斯新聞網前主播歐萊利(Bill O'Reilly)的一場活動中，向一群支持者揭露他已打補強針，結果立刻招來一片噓聲，川普一邊輕蔑揮手一邊說：「別、別、別、別。」

川普表示：「如果你不想打疫苗，就不該被強迫，不要疫苗規定。但接受稱讚吧，因為我們挽救了數千萬人的性命。」

川普22日接受保守派新聞網站「每日連線」(Daily Wire)訪問時，他告訴保守派評論員甘蒂絲•歐文斯(Candace Owens)，新冠疫苗是人類最偉大發明之一；歐文斯質疑疫苗有效性，並表示自從疫苗問世後，有更多人喪命。

「不，疫苗奏效了。」川普回應：「染疫出現重症和去醫院的人是不打疫苗的人，但那是他們的選擇，如果你打疫苗就會受到保護。」

歐萊利20日受訪表示，川普先前未討論補強針，是因為怕疏遠反疫苗支持者；歐萊利告訴川普：「這是一樁好事，可讓民眾看到你非政治的一面，你說真話，你相信疫苗，你的政府辦到了，你也該為此居功，因為你救了數萬條人命。」

共和黨籍資深民調專家倫茨(Frank Luntz)表示，川普提倡疫苗是防疫行動中相當正面的進展，「這很重要，川普叫大家現在去打疫苗，他說這話的影響比誰都來得更大更有效，因為就是共和黨人不打疫苗。」

川普改支持打疫苗讓許多人感到驚訝，休士頓貝勒醫學院(Baylor College of Medicine)國家熱帶醫學院院長霍特茲(Peter Hotez)表示，川普提倡疫苗值得注目，雖然這話晚了半年「太遲」，但仍可幫助救回更多性命。

疫苗 川普 共和黨

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