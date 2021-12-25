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投票權、議事規矩之爭 參院民主黨擬攤牌

編譯潘勛／綜合24日電
民眾要求國會別再拖延，圖為示威者要求早日通過投票權及工作保障法案。(美聯社)
民眾要求國會別再拖延，圖為示威者要求早日通過投票權及工作保障法案。(美聯社)

面對黨內外針對投票權法案的爭執，參院多數黨領袖舒默表示，明年元月初可能就提案廢除院內費力把事拖(filibuster)規矩，以免連辯論重大法案、達成結論都不可得，但舒默的構想可能因黨內曼欽、席納瑪兩位參議員支持費力把事拖而生變數。

國會山莊報(The Hill)24日報導，因為共和黨執政各州立法會在辯論通過新的投票法規，而且2022年期中選快速逼近，民主黨參院黨團面臨外部團體及黨內同志的壓力，得通過聯邦投票權法。

舒默眼見參院共和黨人利用費力把事拖規矩阻擋投票權法案，於是在致民主黨團的信件中矢言，聖誕假期季結束、參院明年復會第一周，就要對投票權法案進行決戰；而且，假如共和黨人繼續濫用費力把事拖，讓參院無法審查投票權法案，那麼參院就將考量變更任何議事規矩，以免無法無法辯論法案並達成結論。

但強行讓投票權法案付諸表決，可能會凸顯參院民主黨團內部的分裂；曼欽及席納瑪都還支持重大法案要60票才能過關的門檻；民主黨要取得兩人的支持，最後才能變更參院議事規矩。

投票權法案與廢除費力把事拖會掛鉤起來，是因為共和黨內使用要60票才能避免法案不被冗長議事干擾的門檻，阻擋翻修聯邦選舉，也不得強化1965年的「投票權法」(Voting Rights Act)。

參院民主黨刻在幕後磋商，試著設想出各種方法來變更參院規矩，以打破僵局；舒默洽詢幾位黨內重量級參議員，請他們帶頭做相關討論及提出選項。

民主黨還沒定好計畫，而是在討論一些選項，取得必要的50票，啟動「核武選項」，以簡單多數就變更參院議事規矩；雖說參院目前兩黨平分秋色，但民主黨可以用副總統賀錦麗投下打破平盤的關鍵票，自行變更議事規矩。

一些民主黨參議員支持的做法是交付費力把事拖，反對法案的人只要能占據議場就能拖延沒錯，但是拖不下去了，法案只消51票就能由參院過關。

另一種做法是讓投票權或選舉立法開特例，不必60票才能過關。雖說那麼做，其他法案依然會遭逢60票障礙，但共和黨警告說開此特例，費力把事拖就會被廢掉。

參院 投票 民主黨

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