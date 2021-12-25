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眾院23名民主黨人不尋求連任 衝擊多數優勢

編譯盧炯燊／綜合24日電

距離明年期中選舉不到一年，民主黨籍國會眾議員出現不尋求連任及退休潮，勢將衝擊民主黨要維持眾院多數的希望。

迄今已有23位民主黨眾議員表明不會尋連任，其中三人剛在聖誕節前宣布離開眾院，包括佛州的墨菲(Stephanie Murphy)、加州的洛貝爾-阿爾德(Lucille Roybal-Allard)及新澤西州的席瑞斯(Albio Sires)。

更有甚者，民主黨人的退休潮未有停止跡象，部分更已表經態，尚待正式宣布。他們各有自己的原因，但基本上因為所屬的選區重新畫分而變得更具競爭性，也有對國會的功能失調而感失望，亦有數人轉換跑道，尋求其他政治職位。

民主黨籍西維州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)宣布不支持拜登的1.7兆元「重建美好未來法案」(Build Back Better Act)，更讓部分人下決心離開眾院。

迄今正式宣布的23人中，有15人選擇完全退出所有公職，包括俄勒岡州的德法齊奧(Peter DeFazio)，是眾院運輸和基礎設施委員會主席；肯塔基州的亞爾穆斯(John Yarmuth)，是眾院預算委員會主席；德州的強生(Eddie Bernice Johnson) ，是科學、空間和技術委員會主席。

這些眾院委員要角的退休已嚴重衝擊民主黨在眾院的微弱多數地位；民主黨目前在眾院以222-213的優勢成為多數，這意味著共和黨只需獲得五個席位，就能重新控制眾院。

不過眾院民主黨黨團主席、紐約州聯邦眾議員傑弗瑞斯(Hakeem Jeffries)強調不擔憂，稱這是意料中事，多人退下來不會影響明年的期中選舉，甚至說會獲得更多席位。

共和黨方面，迄今有12名眾議員宣布退休或轉換跑道，其中包括伊州的金辛格(Adam Kinzinger)，他是眾院調查國會暴亂事件委員會的兩名共和黨成員之一、眾院籌款委員會主席布萊迪(Kevin Brady)、加州的努尼斯(Devin Nunes)等。努尼斯退下來後會出任川普新媒體公司的行政總裁。

參院方面，民主黨迄今只有一人宣布不尋求連任，就是來自佛蒙特州、兼任參院議長的李希(Patrick Leahy)，反而共和黨有五人宣布退休，包括北卡州的柏爾(Richard Burr)、賓州圖米(Patrick Toomey)、俄亥俄州的波特曼(Rob Portman)、阿拉巴馬的謝爾比(Richard Shelby)及密蘇里的布朗特(Roy Blunt)。

眾院 民主黨 退休

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