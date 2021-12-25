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麻州男30元買畫 竟是價值數千萬元的大師隱世名作

記者張聲肇／綜合報導
文藝復興時代德國大畫家杜勒的畫上，有獨特的簽名。(Getty Images)
文藝復興時代德國大畫家杜勒的畫上，有獨特的簽名。(Getty Images)

2016年，一名男子從麻州清倉賣場以一元購得一條假玉項鍊，以30元買下一張聖母瑪利亞與聖子畫；經鍥而不捨的查證，倫敦大英博物館專家群上周宣布，這幅小小的畫作是德國文藝復興時期名畫家杜勒(Albrecht Dürer)一直未被發現的作品，價值可能達數千萬元。

名畫得以豪華「再問世」經過一連串的巧合；不願透漏姓名的30元畫主，有個經營珍本書店的朋友叫菲力普森( Brainerd Phillipson)。波士頓藝術經紀人蕭惹(Clifford Schorer)2019年某一天到菲力普森店裡買東西，兩人閒聊，店主提到朋友好像有張畫，是杜勒的作品，因為畫作底部有A.D.兩個字。

精研杜勒畫風的蕭惹說，那可能是印上去的，不可能是杜勒真跡；過了11天，畫主把畫的照片傳給蕭惹，他馬上開車過去，在畫主簡樸家的廚房桌上，端詳了這幅畫；他當時說，「這不是大師傑作，就是我所見過最幾可亂真的偽作。」

蕭惹當場出價10萬元，要幫主人賣畫；三天後，蕭惹專程飛到英國，請畫紙鑑定專家麥科斯蘭德(Jane McAusland)鑑定。

起初，麥科斯蘭德說畫上有茶或咖啡漬，顯然有人想把它當作骨董品，蕭惹請她看仔細些，她電郵回覆，附上畫作照片，他放大來看，看出紙質有透光，「那是杜勒畫作才有的三叉戟浮水印。我的心快要飄起來了！」

維也納亞爾伯提納博物館館長暨杜勒專家梅茲格(Christof Metzger)說，杜勒喜歡用富豪傅格(Jacob Fugger)製造的特別畫紙，也只有杜勒的畫室才能取得有「傅記」浮水印的紙。

蕭惹跑遍全球14個城市，也見過梅茲格，就為了鑑定這幅畫的真假；兩年下來，他見了無數專家，除了一位，其餘都認為那是杜勒原作無誤。

梅茲格說，除了紙質，筆觸、聖母畫風格等也都表示，這副畫不是贗品；他把作畫年分定在1503年，也是1932年以來，杜勒「完整、最終」作品首度被發現。

維也納那學藝術史研究所資深研究員科惹尼(Fritz Koreny)認為那是杜勒弟子巴爾東( Hans Baldung)所畫，不是杜勒親筆。若然，價值就降為杜勒原作的四分之一。

梅茲格說，不管是誰畫的，這幅畫從德國流落到義大利貴族手上，再由羅浮博物館收藏，後來又淪落法國民間，最後由麻州建築師卡連(Jean-Paul Carlhian)家族收藏。新主人就是在卡連家清倉大拍賣時30元購得。

這幅杜勒的真蹟，上個月在倫敦展出。(Getty Images)
這幅杜勒的真蹟，上個月在倫敦展出。(Getty Images)

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