波士頓女子重現電影劇情 找英國女交換房住暴紅

住在波士頓的賈格隆(右)仿效電影情節，和英國一位屋主互換房屋度假。(TikTok、Netflix)

今年感恩節，25歲的葛蕾絲‧賈格隆(Grace Gagnon)在康乃狄克州父母家中觀看2006年愛情喜劇片「戀愛沒有假期」(The Holiday)，突然有了靈感。賈格隆在抖音 (TikTok)短片中開玩笑詢問：「有沒有住在英國 的人願意聖誕節時交換房子？」相隔兩周之後，電影劇情竟然真實上演。

「戀愛沒有假期」片中，分別由女星卡麥隆狄亞茲(Cameron Diaz) 、凱特溫絲蕾(Kate Winslet )飾演的角色，決定聖誕節時彼此交換房子居住。

從事市場行銷的賈格隆位於波士頓 的住家，是能看到海景的單身公寓(studio)；她在抖音影片中說：「如果你有長得很帥的單身兄弟的話，那就更棒了。」

電影當中，卡麥隆狄亞茲飾演的美國女子，因為交換房屋的因緣際會，愛上了凱特溫絲蕾飾演的英國女子的弟弟、男星裘德洛(Jude Law)飾演的角色。

賈格隆接受「波士頓環球報」 (Boston Globe)訪問時說，發布抖音短片其實是搞笑，喝了酒之後臨時起意，覺得自己的公寓環境好又整潔，不料隔天被網友來信灌爆；她說，驚覺整個網路都在關注這件事，「現在我變成不得不付諸行動」。

賈格隆的短片已有超過400萬瀏覽人次，數千則網友留言，另外在Instagram還有數百則簡訊，還有一份谷歌(Google)問卷調查表，以及透過FaceTime視訊面試願意易屋而居的申請者。

賈格隆下周將飛往英國貝斯市(Bath)，住在名叫芙洛(Flo)的20多歲英國女子公寓，芙洛則將前來住在賈格隆的波士頓公寓。

為何挑選與芙洛交換房子？賈格隆說，兩人交談一拍即合，彷彿跟老朋友聊天，彼此之間很有很多共同點。

賈格隆父母及大批抖音網友則提醒她要注意安全，也有網友說要小心詐騙；但賈格隆說：「我能想到最糟糕的狀況，就是新冠疫情。」已經完成疫苗接種並打了補強針的她說，抵達英國之後還將接受一連串病毒檢測。

為了確保彼此安全，賈格隆與芙洛決定透過專門安排交換房屋居住的一所仲介機構實現易屋而居的計畫；這家仲介公司在賈格隆抖音影片爆紅之後便找上門，表達願意贊助前往英國的旅費與機票開銷。