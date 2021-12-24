密州校園屠殺 兇嫌父母：以為兒拿槍要自殺

密西根州牛津高中槍案，兇嫌伊森‧柯朗伯利的父母(右與前方)曾傳簡訊叫兒子不要自殺，非阻止兒子行兇。(Getty Images)

密西根州牛津高中11月30日發生槍擊 ，該校高中生伊森‧柯朗伯利(Ethan Crumbley)掃射校園造成四人死亡；伊森的父母詹姆斯和珍妮佛‧柯朗伯利(James and Jennifer Crumbley)因提供槍枝被控過失殺人，遭檢方羈押；夫婦倆的律師要求降低保釋金，聲稱他們傳簡訊給兒子時並不知道已經發生槍擊案，但那封簡訊是為了叫他「不要自殺」，並非阻止兒子行兇。

預計法官最快要到1月7日才會做出裁決，柯朗伯利夫婦將和兒子在獄中度過聖誕節，不過會被拘留在不同的空間，避免串證。

密西根州牛津高中槍案，兇嫌伊森‧柯朗伯利的父母曾傳簡訊叫兒子不要自殺，非阻止他行兇。(美聯社)

據稱，柯朗伯利夫婦在案發當天曾到校討論兒子異常的行為，但未直接將兒子帶回家，而是讓他在學校上完課，沒想到悲劇就此發生；夫婦倆的律師雪農‧史密斯(Shannon Smith)指珍妮佛在案發時曾傳簡訊給兒子，要他「不要那麼做」。

然而，這是因為他們發現家中的槍不見了，深怕兒子因此自殺才傳的訊息，但柯朗伯利不知道的是當下兒子已經犯案；史密斯說：「他們對槍擊案的發生感到悲痛，如同其他家長一樣，他們最不希望的是看到學校發生這樣的事，更不希望他們的兒子成為兇手。」

2人被控4項罪名 要求降低保釋金

柯朗伯利夫婦分別被控以四項罪名，但法官認定兩人有逃亡之虞，裁定各別保釋金為50萬元；史密斯22日向法官申請將保釋金總金額降至20萬元，並讓被告帶上電子監控設備。

奧克蘭郡檢察官 檢察官康莉‧麥唐納(Karen McDonald)指控柯朗伯利夫婦讓兒子取得槍枝，而且在得知兒子寫下威脅性的字條後，仍未將他帶回管束，間接導致悲劇釀成；麥唐納也直言她反對降低保釋金。

密西根州牛津高中槍案，兇嫌伊森‧柯朗伯利的父母曾傳簡訊叫兒子不要自殺，非阻止兒子行兇。(美聯社)

據稱案發前三天，母親珍妮佛曾在社群媒體 上炫耀他們買給兒子的聖誕禮物：一把九毫米手槍，並帶他測試槍枝；事後珍妮佛得知兒子在學校使用網路搜尋有關槍枝彈藥的「不當資訊」，她傳訊息給兒子：「哈哈哈我沒生氣，但你必須學會不要被抓」。

夫婦倆對四項罪行皆不認罪，倘若罪名成立，每項罪名最高可處15年有期徒刑和7500元的罰金。