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發數萬條簡訊叫男友「去死」波士頓韓裔生認過失殺人

編譯盧炯燊／綜合23日電
波士頓學院前韓裔女學生劉仁英向男友發出數萬條簡訊，最終導致男友自殺死亡案，她在22日被判暫緩監禁兩年半及緩刑十年。(美聯社)
波士頓學院前韓裔女學生劉仁英向男友發出數萬條簡訊，最終導致男友自殺死亡案，她在22日被判暫緩監禁兩年半及緩刑十年。(美聯社)

波士頓學院(Boston College)前韓裔女學生劉仁英(Inyoung You)向男友發出數萬條簡訊，最終導致男友自殺死亡案，她在周四(22日)對「過失殺人」(involuntary manslaughter)控罪認罪，被判暫緩監禁(suspended jail sentence)兩年半及緩刑十年。

檢方稱，22歲的厄圖拉(Alexander Urtula)在自殺前兩個月裡，與23歲的劉仁英互發了7萬5000多條短信，劉在短信中曾對他說「去死吧」、「去自殺吧」這樣的話，最終厄圖拉於2019年5月20日從波士頓一座停車場跳樓身亡，當天他原要參加畢業禮。

麻州蘇福克郡(Suffolk County)大陪審團10月底以過失殺人，起訴當時正在南韓的劉仁英，她決定返回美國受審，更聲稱曾勸說男友不要自殺。

檢方稱，厄圖拉自殺前兩個月，與劉交換了7萬5000多條短信，內容顯示雙方在交往的18個月裡，劉在精神和身體上虐待厄圖拉；案發當日，劉多次發短信催促男友自殺，還頻繁用手機追蹤其所在位置，厄圖拉結束自己生命時，劉也在現場。

蘇福克地區檢察官羅林斯(Rachael Rollins) 在聆訊後發出聲明，指劉向厄圖拉發出了令人深感不安的、有時是無情的言語，對身體和心理作出虐待行為；羅林斯指出，言語很重要，貶損、嘲笑及謾罵的語言，會深深影響人們。

劉仁英2019年11月過堂時不認罪，更聲稱在短信中曾勸說男友不要自殺；今年8月劉從波士頓學院退學回到南韓，在遭大陪審團起訴後決定返美受審。

羅林斯說，劉仁英是與厄圖拉家人協商後，達成認罪協議。

根據認罪協議，劉被判暫緩監禁兩年半及緩刑十年；在此期間，她必須遵守緩刑的所有條款，包括持續的接受心理健康治療及社區服務，否則要即時入獄。

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