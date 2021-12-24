真槍當電擊槍擊斃非裔 明州女警殺人罪定讞

明尼蘇達州女警波特因誤以為手握電擊槍而開槍擊斃非裔青年萊特，法院23日判決一級與二級殺人罪行成立。(美聯社)

明尼蘇達州漢尼賓郡(Hennepin)地方法院23日判決，女警金‧波特 (Kim Potter)誤將手槍認成電擊槍，開槍擊斃非裔青年萊特(Daunte Wright)，以過失殺人罪(manslaughter)定讞 ，法官將在明年2月18日宣判刑期；刑事偵查局探員指出，電擊槍與真槍有四大差異，波特卻說她未受過「槍枝混淆」訓練，可能是陪審團作出有罪裁決的原因之一。

白人居多的陪審團審議四天後，宣告波特一級與二級殺人罪名成立，可處七年以上徒刑；檢方將請法官判更長刑期。主審法官Regina Chu下令當庭羈押49歲的波特，不准保釋。

法官宣讀判決時，波特低著頭，看不出表情；法官感謝陪審團的辛勞時，她在胸前畫十字。

4月11日，波特等員警在明尼亞波利斯郊區布魯克林中心市十字路口，攔下20歲的萊特，準備逮捕他；警方懷疑他非法攜武，已申請搜捕狀。

明尼蘇達州女警波特因誤以為手握電擊槍而開槍擊斃非裔青年萊特，法院23日判決一級與二級殺人罪行成立。萊特的兄弟聞訊興奮地舉起雙手。(美聯社)

萊特被欄下後，實習警察 拉奇(Anthony Luckey)在車裡發現他未出庭應訊的拘捕狀；波特和同僚上前令他下車，但當拉奇拿出手拷時，萊特逃回車內。

那時，拉奇還抓著萊特；波特說，「我要用電擊槍電你」，接著伸出右手掏出手槍，槍口對著萊特說，「我要電你了。」波特又講了三次「電你」，接著扣動板機，一槍命中萊特胸部；開槍後，她馬上叫道：「X的，我拿錯槍，打死他了。」

她稱未受過「槍枝混淆」訓練

明州 刑事偵查局特別警探麥金尼斯(Sam McGinnis)13日作證時指出，電擊槍與真槍有四大差異，分別是外型、重量、操作方式和配戴位置。

波特作證說，3月26日拿到新款電擊槍，4月11日發生憾事，之前值勤會攜出但從沒用過；她自稱未受過「武器混淆」訓練，但這是普通的訓練課程。

麥金尼斯說，電擊槍是黃色，Glock手槍為黑色；電擊槍比這款真槍要短且寬。

此外，波特的手槍重2.11磅，裝上實彈更重，電擊槍不到一磅。

電擊槍與手槍的發射機制不同，真槍扳機彎曲，電擊槍板機是平的；他說：「電擊槍有外部保險開關，Glock手槍沒有。」

根據麥金尼斯在波特射擊後拍下的照片顯示，波特把電擊槍及真槍掛在腰帶兩側。

他說：「她的真槍放在慣用手那側，必須用右手抽取。」

他指出，槍套有一個鈕扣固定系統固定真槍，而左側的電擊槍則要推動控制桿取槍。