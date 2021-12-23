光天化日…國會女議員費城遇雙匪 車也被劫走

國會女眾議員瑪莉‧蓋伊‧斯坎倫22日在費城遭歹徒持槍搶劫。（美聯社）

代表賓州選區的民主黨籍國會女眾議員 瑪莉‧蓋伊‧斯坎倫(Mary Gay Scanlon)22日下午，光天化日之下在費城 羅斯福公園(FDR Park)遭歹徒持槍搶劫，不僅手機 、皮包被奪走，車子也被劫，所幸她人未受傷。

根據當地媒體WPVI報導，案發前斯坎倫正準備走回車上，突然一輛黑色的多功能車將她攔下，車上兩名男子要她交出鑰匙、公務及私人手機、身分證件，並駕著她的2017艾鳩拉(Acura)MDX汽車揚長而去。

斯坎倫遇搶時雖然還有一名員工陪同，但兩人是開不同的車。

斯坎倫的發言人蘿倫‧考克斯(Lauren Cox)透過聲明證實：「眾議員斯坎倫於22日下午2時45分左右，於羅斯福公園附近結束會議後遭人持槍劫車。議員沒有受傷，她也很感謝警方的調查，確保她安全。」

費城警察局表示，兩名歹徒最後一次被看到是在南向的I-95公路上；聯邦調查局(FBI)也已介入調查。

斯坎倫代表的選區包括費城南部和德拉瓦郡(Delaware County)郊區；案發當天斯坎倫與其他民選官員會晤，討論羅斯福公園附近的開發案，對於建商大幅動用費城市南部地區的綠地表達憂慮，而幾個街區外正是職籃(NBA)費城76人隊經常使用的綜合運動場。

費城自2020年來犯罪率不斷上升，謀殺案在今年的數量更突破史上新高；此外，今年的搶劫案也比去年增加27%，截至12月中旬，費城已接獲高達2400起持槍搶劫的報案，大多受害者都是ㄧ般民眾。

不過斯坎倫並非本周唯一一位遭到搶劫的國會議員，伊利諾州州參議會多數黨領袖萊特福德(Kimberly Lightford)21日晚間也在芝加哥遭三名歹徒劫車，萊特福德與丈夫皆未受傷。