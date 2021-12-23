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剎車失靈撞死4人 26歲司機遭判110年 檢要求重新量刑

編譯陳韻涵／綜合22日電
卡車司機在科州公路上清除路面；26歲卡車司機阿奎萊拉-梅德羅斯駕車肇事遭判110年刑期，逾473萬人連署呼籲減刑，科羅拉多州檢察官已請法官重新量刑。（美聯社）
卡車司機在科州公路上清除路面；26歲卡車司機阿奎萊拉-梅德羅斯駕車肇事遭判110年刑期，逾473萬人連署呼籲減刑，科羅拉多州檢察官已請法官重新量刑。（美聯社）

26歲卡車司機阿奎萊拉-梅德羅斯(Rogel Lazaro Aguilera-Mederos)駕車肇事遭判110年刑期，引起同業與民權團體聲援，以及超過473萬人連署呼籲減刑後，科羅拉多州檢察官已請法官重新量刑。

阿奎萊拉-梅德羅斯2019年駕駛剎車失靈的卡車，導致四死六傷的車禍，遭科州法官判處110年徒刑；22日已有至少473萬人透過連署網站Change.org聲援，呼籲科州州長波利斯(Jared Polis)替他減刑；科州卡車駕駛大排長龍，抵制入境科州，以此表達聲援訴求。

科州陪審團10月裁決阿奎萊拉-梅德羅斯有罪，指控他駕車殺人罪和另外23項罪名。科州法律要求被告服刑每一罪刑的最低刑期，科州傑佛遜郡(Jefferson County)地方法官瓊斯(Bruce Jones)13日不情願的判處阿奎萊拉-梅德羅斯每項罪名的最低刑期，共計110年徒刑。

科州傑佛遜郡第一司法區地方檢察官亞利希斯‧金恩(Alexis King)負責起訴阿奎萊拉-梅德羅斯，她21日表示，17日已透過辦公室發出動議，要求法院重新量刑。

動議寫道：「科州法律要求對此案判刑，法律也允許法院根據不尋常且情有可原的情況，重新量刑。」 

金恩辦公室表示，法院可在收到被告的診斷與評估報告後，盡速召開聽證會。

不僅超過473萬人透過連署網站聲援阿奎萊拉-梅德羅斯，卡車駕駛、公民權利團體、新聞媒體與實境秀明星金·卡戴珊(Kim Kardashian)也同聲應援。

卡戴珊長期倡議司法正義，她21日推文表示，「科州法律需要改變，這不公平」；她接著說，「波利斯是很棒的人，我知道他會做對的事」。

26歲卡車司機阿奎萊拉-梅德羅斯駕車肇事遭判110年刑期，逾473萬人連署呼籲減...
26歲卡車司機阿奎萊拉-梅德羅斯駕車肇事遭判110年刑期，逾473萬人連署呼籲減刑，科羅拉多州檢察官已請法官重新量刑。（美聯社）

檢察官 車禍 科羅拉多州

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