參與「千人計畫」 隱瞞與中關係 哈佛教授6項控罪成立

哈佛大學教授利伯因參與中國的「千人計畫」，涉撒謊、偽造納稅表及未申報外國財務，六項控罪全部成立。（路透）

美國又有一位科學家因參與中國的「千人計畫 」，遭檢控及罪名成立；波士頓聯邦地方法院陪審團21日裁定，涉案的哈佛大學著名化學系教授利伯 (Charles Lieber) 兩項撒謊、兩項偽造納稅申報表，及兩項未申報外國財務共六項控罪，全部成立。

利伯曾任哈佛大學化學系主任，作為「千人計畫」合約的一部分，他於2012年至2015擔任中國武漢 理工大學「戰略科學家」三年。在此期間，該大學每月支付利伯5萬元薪酬、每年生活費15萬元及150萬元贈款，其工作是在該大學建立一個研究實驗室；根據合約，中方將他描述為「外國高級專家」。

檢方表示，利伯參與計畫並沒有違法，但他2013年在接受國防部及全國衛生研究院(National Institutes of Health)調查參與武漢理工大學及中國項目時，未申報與中方的關係，對自己在「千人計畫」的角色撒謊，也未向稅務部門申報有關收入，並隱瞞在中國的銀行帳戶。

利伯向聯邦調查局稱，他獲得5萬到10萬元現金，銀行帳戶一度有20萬元；但檢方稱，他在2013年和2014年的所得稅申報單上，沒有申報這筆工資。

哈佛對裁決未有置評，2020年1月利伯遭正式起訴後，哈佛即停止他的工作。

司法部 表示，中國千人計畫目的是鼓勵專家，「將他們在美國獲得的知識及研究成果」轉移給中國。

司法部表示，參與千人計畫並不違法，利伯遭檢控在於他作出虛假陳述及蓄意隱瞞。

利伯曾在接受調查時表示，他參與中國項目不是為了金錢，而是希望在科學上得到認可的機會，因為每個科學家都想獲得諾貝爾獎。

量刑日期尚未確定，這些控罪最高可監禁13年，由於利伯患有末期淋巴癌，未悉會否成為減刑因素。

在利伯被判罪成後，中國外交部發言人趙立堅強調，美國一些政府部門及政客不應對千人計畫搞污名化，美方應該做有利於中美科技人文交流合作的事。

他指責美國司法部門以打擊經濟間諜為名打壓科學家，聲稱中國對外人才交流合作，與包括美國在內的其他國家的通行做法，並無本質區別。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點