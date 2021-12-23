我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新婚8個月 最年輕國會議員克勞索恩與網紅妻離婚

共同社：日美制定共同作戰計畫 應對台灣緊急狀況

自曝錯過與貝佐斯首航 區塊鏈投資家孫宇晨 明年上太空

記者張聲肇／綜合報導
華人區塊鏈投資家孫宇晨22日宣布，明年將邀請五人同上太空。（路透）
華人區塊鏈投資家孫宇晨22日宣布，明年將邀請五人同上太空。（路透）

華人區塊鏈投資家孫宇晨(Justin Sun)22日宣布，明年將邀請五人同上太空，並自曝去年花2800萬元取得門票，卻臨時改主意，錯過與貝佐斯(Jeff Bezos)首航的「神秘競標人」就是他。

孫宇晨說，上太空是他兒時夢想，為了實現這夢想，他不惜預付巨資訂下太空公司「藍源」(Blue Origin)太空之旅的門票。

藍源同日宣布，孫宇晨贏得太空之旅的競標，款項將作為藍源公司的太空教育基金，促進科學、技術、工程與數學教育，為「未來在太空生活」培養人才。

藍源發言人說，2800萬元是孫一人的費用，他還將另付一筆費用，替其他五人買票。

孫本來7月20日要和貝佐斯同班機首航，因為「行程衝突」改期。他在150國數千競爭出價購票者當中，脫穎而出。

藍源說，明年將有至少六次民間人士上太空之旅，孫宇晨將參與其中一次；孫宇晨在推特上宣布，其他五名同行者的姓名，行前將陸續公布。

他大概描述了一下這五名同行者，包括「對航行於元宇宙癡迷瘋狂的」加密貨幣玩家、區塊鏈同行、科技企業家、有志創作太空主題藝術的藝術家，和「某名流」。

孫發起「星海」運動，提高世人對太空飛行的興趣，也鼓勵民眾加入太空探索；他認為太空探索是「人類共同的使命，」星海則是人類未來之所寄。商業太空旅旅快速發展，上太空將是人人可圓之夢。

星海運動的網頁說，孫宇晨和同夥的太空之旅，預定2022年第四季進行。

1990年生的孫宇晨，出生於青海省西寧市，「陪我」App創辦人兼執行長，後來創立「波場」Tron區塊練 （鏈）平台，也是BitTorrent共享檔案服務業的執行長。2019年6月，以最高成交價456.7萬美元，贏得與巴菲特共進午餐的機會。

孫宇晨於21日飛抵日內瓦，擔任格瑞那達駐世貿組織大使，沒人知道他如何當上這加勒比海國家的外交官，但他透過波場基金會說，將在世貿組織裡面，替發展中國家奮鬥，並推動區塊鏈產業及數位經濟的發展。

他飛上太空時，將帶著格瑞那達的國旗，讓它高聳雲霄。

太空 貝佐斯 教育

上一則

新聞周刊：美陸軍研發成功超級疫苗 抗所有變種病毒

延伸閱讀

花2800萬卻臨時放棄與貝佐斯上太空「神秘競標人」曝光

花2800萬卻臨時放棄與貝佐斯上太空「神秘競標人」曝光
每周一書／ 「創造與漫想」 見識貝佐斯能成功的祕訣

每周一書／ 「創造與漫想」 見識貝佐斯能成功的祕訣
2021富比世全球百大權勢女性 貝佐斯前妻史考特排第一

2021富比世全球百大權勢女性 貝佐斯前妻史考特排第一
貝佐斯控八卦雜誌用露鳥照勒索 偵查兩年後悄悄結案

貝佐斯控八卦雜誌用露鳥照勒索 偵查兩年後悄悄結案

熱門新聞

王力宏爸爸透過親筆信反擊。圖／宏聲音樂提供

王力宏爸不忍了 深夜痛訴「分居2年」 李靚蕾要求數億

2021-12-18 13:24
李靚蕾直接嗆聲Yumi。圖／摘自微博

By2妹Yumi才喊沒介入 李靚蕾晾裸照證據神打臉

2021-12-19 08:10
Yumi認交往。取材自微博

By2妹承認與王力宏交往過：分手一個月他娶李靚蕾

2021-12-19 07:42
全美新冠變種病毒Omicron確診病例在一夜之間翻倍，至少已在44州現蹤，紐約州病例更創下疫情以來單日最高紀錄。圖為紐約市曼哈頓居民18日大排長龍檢測。（路透）

拜登21日宣布抗疫新措施 全美Omicron確診一夜翻倍

2021-12-19 09:15
圖為去年12月中旬位於西雅圖的陸軍士官長史耐德成為第一批接種疫苗的軍人。(美聯社)

新聞周刊：美國陸軍研發成功超級疫苗能抗所有變種病毒

2021-12-22 09:10
王力宏(右)和李靚蕾已申請離婚。圖／聯合報資料照片

李靚蕾撕碎優質偶像王力宏：操弄媒體、大眾 導致社會價值觀偏差

2021-12-18 02:30

超人氣

更多 >
影／薪水太低「活不下去」美國老師課堂上泛淚宣布辭職

影／薪水太低「活不下去」美國老師課堂上泛淚宣布辭職
隱瞞參與中國千人計畫 哈佛大學教授遭定罪

隱瞞參與中國千人計畫 哈佛大學教授遭定罪
女兒有王力宏「這種男友」怎辦？韓國瑜這麼說

女兒有王力宏「這種男友」怎辦？韓國瑜這麼說
西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？

西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？
一洲焦點／千人計畫哈佛教授定罪、抗疫黎明前的黑暗

一洲焦點／千人計畫哈佛教授定罪、抗疫黎明前的黑暗