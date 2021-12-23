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她在麥當勞時薪12元 改拍抖音教作菜 月入萬元

記者顏伶如／綜合報導

「商業內幕」(Business Insider)報導，不到一年前，22歲的麥迪森‧裴爾(Maddison Peel)在肯塔基州麥當勞(McDonald's)分店上班，時薪約12元，但現在她為克羅格(Kroger)、沃爾瑪(Walmart)等20多家零售商拍攝教導民眾作菜的抖音(TikTok)短片，每個月收入在5000元至1萬元之間。

「商業內幕」分析，裴爾正是抖音Z世代(Gen-Z)新興網紅以另類方式崛起的縮影，共同特點為沒有大學學歷，也沒有受過專業烹飪訓練。

報導指出，原本在麥當勞工作的裴爾，在抖音分享動手做烤雞的教學短片，影片裡搭配饒舌天后卡蒂B(Cardi B)熱門單曲「WAP」，發表後受到網友熱烈迴響還引發網路瘋傳，大約一周之後她便向麥當勞辭職，全時間投入製作食譜視頻。

如今裴爾固定合作的廠商包括沃爾瑪、克羅格、亨氏(Heinz)等，為廠商製作各種不同的食譜短片，在抖音頻道@MaddisonsKitchen推出。

裴爾接受「商業內幕」訪問時說，當初毅然辭去工作，看起來似乎不太負責任，「但我看到在抖音有很好的發展機會，而且我的視頻發表後，許多品牌紛紛前來接洽」。

裴爾抖音頻道目前擁有35萬多名追蹤粉絲，按讚次數超過1180萬；今年2月以來，從克羅格、沃爾瑪到亨氏、威焙烤爐(Weber Grills)，都是曾經與裴爾合作的業者。

她說，15歲就開始在麥當勞打工，遞出辭呈時店裡人手嚴重不足，許多同事被迫一個人做三人的工作。

她表示：「現在我有能力買下屬於自己的房子，花錢買我想要的東西，不必再為錢煩惱。」

對於自己的網紅成功之道，裴爾說：「只要是充滿高度興趣與熱情的主題，就能拍出內容，拍攝成果可以提供給別人觀賞，慢慢的就會變成一種事業，甚至一夕之間便能達成。」

抖音 麥當勞 沃爾瑪

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