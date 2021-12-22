韋伯望遠鏡24日升空 比哈伯看更遠 盼捕捉135億年前宇宙影像

深度探索宇宙的韋伯天文望遠鏡24日將升空，它的大小有如一座網球場，功能相當於哈伯望遠鏡的10倍，可望為人類打開探索宇宙的新視野。（歐新社）

可望比哈伯更深度探索宇宙的韋伯天文望遠鏡(James Webb Space Telescope)將於24日升空，預計將替地球人類帶來更詳細的宇宙知識，解答諸多宇宙奧秘。

韋伯望遠鏡的大小有如一座網球場，功能相當於哈伯望遠鏡的10倍，亞利桑納州 立大學教授溫德霍斯特(Rogier Windhorst)說，它可以為人類打開探索宇宙的新視野。

韋伯望遠鏡搭配巨大的金黃鏡面和紅外線(波長在760奈米和1毫米)之間)鏡頭，根據美國國家航空暨太空 總署(NASA )的說法，能夠捕捉到類如135億年前宇宙最初的星球與銀河系誕生時的影像。

1990年升空的哈伯望遠鏡在31年「服勤生涯」中，拍攝了150萬張天文現象的照片，讓科學家確認宇宙約138億年前誕生，也讓人類更加了解行星的生住異滅過程。

它的缺點是，只能捕捉「可見光」，韋伯望遠鏡具備的紅外線捕捉功能，可補足人類肉眼所不及，讓天文學家藉以分析更古老、更遙遠星系的內容。

肉眼看得到380-700奈米之間的光波長度，哈伯的「眼界」可及90-2500奈米，韋伯眼力更強，600-2萬8500奈米之間的光波都看得到、紀錄得下來；1奈米等於10億分之一公尺。

因外紅外線可穿透雲層和塵霾，韋伯「看得到」的星辰天體一定比哈伯還多，有助人類發現新的行星與恆星。

望遠鏡的鏡面越寬廣，能捕捉到的光波就越多，畫面也越清晰；韋伯的金黃色鏡面有21.5呎寬，幾乎是哈伯的三倍大，照相能力更強，從24哩外，就可清楚錄下一分錢上面的林肯肖像；何況它整個「照相」面積是哈伯的6.25倍。

2004年NASA公布了一張哈伯送回、令人驚豔的太空照片，即130億年前宇宙樣貌，離宇宙誕生僅10億年，天文學家把哈伯的這份眼力比喻成地球人類肉眼看到月亮上面的螢火蟲；而韋伯將讓人類更看清這隻螢火蟲和它四周景物的狀況。

哈伯原擬2005年退役，但目前仍在服役，韋伯的役期預定有五到十年，夏天就可傳回第一張照片。