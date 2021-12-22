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科學家預估：太陽50億年後死亡

記者張聲肇／綜合報導
太陽的「生命」不像過去人們所想像，要幾兆年才會黯淡無光，而約在50億年後結束，連帶終結整個太陽系的活力。（歐新社）
太陽的「生命」不像過去人們所想像，要幾兆年才會黯淡無光，而約在50億年後結束，連帶終結整個太陽系的活力。（歐新社）

科學家估計，太陽的「生命」不像過去大家所想像，要幾兆年才會黯淡無光，而約在50億年後結束，連帶終結整個太陽系的活力。

天文物理學家特斯塔（Paolo Testa）說，太陽的年齡略少於50億歲，以它百億「預期壽命」而言，目前算是中年時期。

中年的太陽內部氫氣的核融合產生兩大力量，讓它一方面能量外洩，同時有足夠壓力，保持自身不被自己的重量壓垮；等到它核心的氫氣燃燒得差不多了，它就會朝「紅色星球」階段轉型。

太陽核融合產生的能量不足以支撐自體的時候，它的核心就會開始塌陷，會變得更熱，核外還有氫氣，所以氫融合仍會在核心的外殼進行。越來越熱的核心會把外殼往外推，外殼擴大、冷卻，久而久之，太陽就變成「紅色星球」；外殼外擴時，將逐漸吞沒鄰近它的水星和金星。

此時，併吞水星、金星造成的超大氣團，會刺激太陽風暴掃向地球，破壞地球磁場，也破壞保護地球的大氣層，等大氣層破壞殆盡，地球上所有生靈也就毀滅。

科學家要精確預測太陽等級的恆星生命結束日期，須先了解恆星釋出能量的過程，也就是要把太陽星體的核融合能量，列入考量。

特斯塔說，這方面的科學才剛起步不久，人類上個世紀才開始根據核反應、核融合的原理，了解恆星的運作，1930年代前，科學界還認為能量的唯一來源是星體的地心引力，等到收集到各種星體的有關資訊後，天文學家和天文物理學家才開始建立星體演化的模型，太陽年紀大約多少，就是這樣推算出來的；也根據這些新知，科學界得以精確推算太陽內核何時會開始崩塌。

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