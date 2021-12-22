川普說自己打了疫苗補強針 竟遭支持者狂噓

前總統川普19日在與「福斯新聞網」前主播歐萊利的「歷史之旅」巡迴演說最後一站達拉斯說， 他已接種新冠疫苗補，被反疫苗的粉絲報以噓聲和嘲弄。(美聯社)

前總統川普 與「福斯新聞網」(Fox News)前主播歐萊利(Bill O'Reilly)的「歷史之旅」(The History Tour)巡迴演說，19日來到最後一站達拉斯；川普在演說中表示，已接種新冠疫苗 補強針；新聞周刊(Newsweek)21日報導，陰謀論團體「匿名者Q」(QAnon)支持者在社群網站 崩潰；歐萊利自述川普事後打電話找他，他安慰並鼓勵川普再戰2024。

歐萊利接受「新聞國度」(NewsNation)訪問時表示，川普公開已打補強針，被反疫苗的粉絲報以噓聲和嘲弄；川普演說結束後打電話給他，稱對支持者的反應感到受傷。

歐萊利說：「我告訴他，這對你而言是好的，人們可以看到你的另一面，而非政治的那一面，你訴說真相且相信疫苗，你的政府也是，你應該為此自豪，因為它真的拯救了數十萬人的性命。」

歐萊利表示，川普2024年絕對會再選總統，「我試著告訴川普，根據他的政績競選，他會再選。」

新聞周刊報導分析，不少「匿名者Q」支持者相信接種新冠疫苗會感染類似愛滋病毒的疾病，或造成身體受到莫名傷害，因此川普主動透露已打補強針的消息傳出，令許多支持者大呼無法接受；有支持者在加密通訊軟體Telegram抱怨川普，也有支持者強調迄今一劑疫苗都沒打，才是貨真價實的「血統純正」(pureblood)。

在社群網站擁有近6萬名追蹤粉絲的一名「匿名者Q」網紅，20日在Telegram發文為川普緩頰，呼籲支持者「千萬別大吵大鬧，我們面臨的曲折與風波夠多了」。

報導指出，這名「匿名者Q」網紅在Telegram推出網路民調，題目為「川普總統打了補強針，你放心打新冠疫苗與補強針嗎？」在將近1萬8000份回應中，多達97%受訪者回答「不放心」，僅1%回答「放心」，另外2%回答「不知道」。

另一名訂閱人數破15萬的「匿名者Q」網紅則發文寫道，聽聞川普打補強針的消息後，做了三次查證以確認事實為真，「但我打疫苗、補強針或配合疫苗接種規定的機率，照樣是零」。