刑事轉介起訴川普？ 眾院調委會研議中

前總統川普將在1月6日國會山莊暴動事件一周年在佛羅里達州海湖莊園舉行記者會，探討「暴亂的根源」，他認為這次事件只是民眾對「被操縱的選舉」的抗議。（歐新社）

紐約時報報導，眾院 1月6日國會暴動調查委員會現正評估是否掌握足夠證據，足以向司法部 提出刑事轉介(criminal referrals)，建議起訴前總統川普 及其他相關人士。

眾院國會暴動調查委員會今夏成立時曾表示，目標就是盡可能搜集與事情有關的可靠證據，並在調查完成後做出建議，確保日後不會有相同狀況重演。

報導指出，調查人員過濾大批檔案文件、元數據(metadata)及訪談逐字謄錄後，卻逐漸體認到掌握證據可能導致更嚴重的後果。調查委員會握有川普及相關人士犯罪行為證據，可以送交司法部，要求啟動刑事調查。

國會對司法部提出刑事轉介，動作本身並無法律權限，因為國會無權指揮司法部應該對哪些目標展開調查。不過，從政治層面來看，刑事轉介關係重大，形同給司法部長加蘭德(Merrick Garland)施加輿論壓力。加蘭德上台至今，面對外界詢問檢察官是否針對川普及川普幕僚散布不實選舉陰謀論採取行動，均未多談。

消息人士指出，國會調查人員目前正在研究川普及周圍人士是否構成犯罪，其中受到最多討論的兩個重點包括：共和黨人士明知所言不實卻公然宣稱勝選結果遭偷竊，進而向支持者募得數以百萬元計的捐款，是否構成電匯詐騙，川普及盟友企圖阻撓國會確認選舉人票結果，是否構成妨礙國會。

國會調查人員是否取得任何新事證得以做為刑事轉介之用，目前無法確知。現在也無法確定調查人員何時會決定是否提出刑事轉介。

眾院國會暴動調查小組的日常工作是由調查人員與助理共同組成的40人團隊負責，其中不乏前任聯邦檢察官。

紐時報導，調查小組取得超過3萬多份紀錄，訪談300多名證人。委員會成員透露，其中十多名證人上周剛接受詢問，讓調查人員獲得「關鍵證詞」。

最近幾周裡，眾院國會暴動調查委員會已公開表達有意追究刑責的態度；調查委員會成員、共和黨籍懷俄明州聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)指出，川普未阻止1月6日暴力發生，可能已構成觸犯聯邦法律。聯邦法律規定不得妨礙國會的公務程序進行。