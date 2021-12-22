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民進黨創惡例 台灣總預算案逕付二讀

本報系記者／台北報導
民進黨立院黨團昨天以人數優勢，把高達兩兆兩千六百廿億元的明年度中央政府總預算案，自委員會抽出逕付二讀。這是國會史上首度以逕付二讀方式處理總預算案，在野黨團同聲痛批。（記者曾學仁／攝影）
民進黨立院黨團昨天以人數優勢，把高達兩兆兩千六百廿億元的明年度中央政府總預算案，自委員會抽出逕付二讀。這是國會史上首度以逕付二讀方式處理總預算案，在野黨團同聲痛批。（記者曾學仁／攝影）

民進黨立院黨團21日挾絕對多數優勢，在中華民國立法院會以突襲表決方式，通過將明年度中央政府總預算案公務預算部分自委員會抽出，逕付二讀；這是國會史上首度跳過國會審查及朝野協商，處理總預算案；國民黨團總召費鴻泰譴責民進黨剝奪立委審查權，「民進黨走向獨裁、漠視民意」，民進黨團辯稱是自力救濟。

國民黨團不滿民進黨政府在公投期間行政不中立，罷審預算；民進黨團突然在院會中提出變更議程議案，將明年度中央政府總預算案公務預算部分，自各委員會抽出逕付二讀，要求立法院長游錫堃召集協商，21日共81位立委出席院會，55人贊成此案，26人反對。

逕付二讀形同「中止委員會審查」，立法院8個委員會的預算審查，接下來必須由立法院長召集朝野協商處理；面對前所未有的狀況，游錫堃已訂明天下午邀集朝野黨團，協商總預算案的審查方式。

立法院法制局表示，這是預算案首次以此方式逕付二讀，但仍符合「立法院職權行使法」；立法院職權行使法第八條規定，政府機關提出之議案或立法委員提出之法律案應先送程序委員會，提報院會朗讀標題後，即應交付有關委員會審查，但有出席委員提議、20人以上連署或附議，經表決通過得逕付二讀。

不過，一位議事專家說，中央政府總預算案的處理方式一定要按照「中央政府總預算案審查程序」，因為總預算案有其特別性，民進黨團抽出逕付二讀，等於沒有案，也等於委員會白做工。

民進黨團總召柯建銘說，由於國民黨團在委員會停審相關預算，即便下周委員會初審完，等做出總預算案審查報告也已是明年1月，因協商冷凍期要一個月，2月1日就過年，即便召開臨時會，最多只能開到1月28日，連開臨時會的意義都沒有。

柯建銘批評國民黨的極端行為毫無理智，什麼都反對；但國民黨團反批，從2008年開始，除了大選年的2008年、2012年、2016年和2020年，總預算審查都是在前一年12月完成，其餘年度總預算都是在當年一月完成審查；馬政府執政八年，在野的民進黨每一年都拖延總預算審查，如今卻用前所未有的方式，將總預算逕付二讀，寫下憲政惡例。

民眾黨立法院黨團總召邱臣遠批評，跳過委員會實質審查，不但造成國會權力被剝削，民進黨四年前信誓旦旦宣示達成「人民國會、開放國會、專業國會」的改革方案，現在也聽起來格外諷刺。

時代力量黨團表示，國民黨團延宕，民進黨團應優先選擇依法「延會」處理，總預算案逕付二讀，時力黨團堅決反對。

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