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麻省理工教授陳剛學術間諜案 司法部考慮撤銷

編譯孫梁／綜合20日電
麻省理工學院教授陳剛。(本報資料圖片)
麻省理工學院教授陳剛。(本報資料圖片)

2020年1月，麻省理工學院(MIT)的機械工程系教授陳剛和其他20多位師生前往深圳，進行學術研究與講學、參訪企業和會見希望到MIT留學的學生等活動。飛返美國甫抵達波士頓羅根機場，陳剛即被海關與邊境保護局(CBP)人員扣下檢查，搜查了他的手提電腦和兩部手機，盤問他在中國的活動，陳剛表示，他到中國是與一所大學合作。

一年後陳剛被捕並被控撒謊，檢方指控他利用美國政府的研究基金，但與中國有廣泛密切的聯繫。司法部開始查處中國政府表面上利用與美國大學的學術關係，實際上是竊取技術機密的間諜行為，陳剛案即是其中之一，並受到廣泛關注。

與中國有關的第一個學術間諜案，經陪審團審議已被免罪。在其餘24個被追查的學術間諜案中，九個已認罪、六個指控被撤銷、五個因當事人已受到罰而撤案，其他四個仍在審查中，包括哈佛大學一名教授12月14日剛進入審理程序。而在司法部起訴的白領犯罪案件中，92%的結局為定罪。

陳剛沒有認罪，面臨美國許多學術界人士的抗議，司法部最近數周討論了是否撤銷包括陳剛在內的學術間諜案。

陳剛2000年成為美國公民，他的律師表示，檢方對陳剛的效忠問題提出質疑是十足的冒犯。從被控之日起，MIT就強有力為陳剛辯護，表示陳剛與中國大學的合作對推動全球科學十分重要，校長雷夫(Rafael Reif)認為，逮捕陳剛令人「深為不安，極難理解」。逾200名陳剛的同事致函雷夫校長說：「指控陳剛的罪名其實就是正常的學術研究活動，實際上有利於增進MIT的全球影響。」陳剛對同事的支持深表感謝。

陳剛1964年出生在中國河北省，母親文革期間曾被下放。他在大學是電力專業，後被一名美國的華裔科學家招到伯克利加州大學，1993年獲得機械工程博士。在杜克大學和洛杉磯加州大學工作一段時間後，他2001年轉到MIT，研究電池轉為熱能與電力，2003年擔任MIT機械系主任。

2010年代中期，MIT開始加強與中國的關係，2015至2019年共接受中國公民捐助1億2500萬元，比MIT任何校友的捐助都多。MIT還收到中國電信巨頭華為公司的1100萬元捐款，聯邦政府相信，華為可能被中國政府利用在全球從事間諜，但華為否認。

紐約的中國外交官常到MIT探望中國留學生，並與陳剛時有聯繫，上述活動都引起美國有關部門的注意，導致陳剛成為被監視的對象。

中國外交官請陳剛出任多個職位，但他曾拒絕也接受過。陳剛2013年拒絕受聘於中國政府的一個顧問委員會，但次年在被告知不會占用太多時間與精力後，他接受了該職位，但沒有紀錄顯示他做了什麼以及是否得到報酬。

2016年2月，中國時任水利部副部長王志剛訪問波士頓，並與MIT的官員和學者座談，陳剛也出席座談會，並還出席晚餐會。檢方指控說，陳剛會晤中國副部長的當天用手機做了筆記，是他參與中國間諜戰略的證據。

陳剛的筆記寫道，中國的黨代會確立了「以科技創新為核心」的指導思想，下一步是如何促進MIT與中國的合作。但陳剛表示，他的紀錄都是王志剛副部長的原話。

前麻州聯邦波士頓檢察官萊林，當年負責調查起訴陳剛教授。(美聯社)
前麻州聯邦波士頓檢察官萊林，當年負責調查起訴陳剛教授。(美聯社)

MIT 間諜 加州大學

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