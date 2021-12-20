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防Omicron 全美遠距上課重啟 店家又歇業避疫

編譯陳韻涵柯立偉／綜合19日電

Omicron新冠變種病毒可能掀起新一波疫情，全美許多學校和店家紛紛停課或暫時歇業避疫。

拜登總統21日將宣布，是否針對因應Omicron擴散新增防疫措施；他曾表示，政府會遏止病毒，不會讓經濟停擺或封鎖國家，卻不諱言預測冬季會出現許多重症與死亡病例。

受Omicron影響，許多學校再度開始遠距授課，餐廳又暫停營業，活動取消；哈佛、史丹福等大學已宣布，2022年春季學期之初，大多數學生重新採遠距上課。 

賓州州立大學(Penn State)17日表示，若校方決定下學期遠距授課，學生必須「準備好應變計畫」。

喬治城大學(Georgetown University)禁止學生在校園室內用餐，改讓學生外帶回宿舍吃，另關閉健身房，而若活動無法移師戶外或線上辦理則一概取消。

馬里蘭州喬治王子郡(Prince George)公立學校考量疫情驟增，宣布遠端授課至1月中旬。

伊利諾州愛文斯高中(Evanston)和紐約奧斯威戈(Oswego)學區都宣布，17日到23日改為線上授課，愛文斯高中的所有校外旅行和非重要的活動全數取消。

除學校外，許多餐廳為因應Omicron變種病毒改變營業日期；紐約市酒吧餐廳Nite Nite停業至28日，但未說明是否因應疫情停業；紐約市另一間餐廳Cozy Royale則因員工曾接觸病毒而暫停營業，華盛頓州亞洲餐館Maketto停業到年底。

疫情的威脅再加上通貨膨脹導致食品原料成本飛速上漲的壓力，讓許多餐廳大喊吃不消；科羅拉多州丹佛(Denver)安妮特餐廳(Annette)主廚卡洛琳．格洛佛(Caroline Glover)就說：「我對生意感到非常擔心，好像我們從來沒有擺脫過威脅。」

因應疫情嚴峻，曼哈頓無線電城劇場(Radio City Music Hall)舞團「火箭女郎」(Rockettes)取消年底前的所有聖誕節特別節目。

Omicron變種病毒也影響運動賽事，少數美足球員確診，多場比賽改期。

疫情 Omicron 變種病毒

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