哈佛未來4年 入學不用看SAT、ACT成績了

哈佛大學宣布，不強制申請人提交標準化考試成績的政策，將延長四年。圖為哈佛大學的一處校門。(美聯社)

哈佛大學 宣布，未來四年招生 時，將不再強制規定申請人必須繳交SAT或ACT標準化考試成績，疫情 期間標準化考試成績可自願選擇提交(Test-Optional)的作法得以延續。

近幾年來，要求廢除標準化入學考試的聲浪不斷，紐約時報分析，哈佛大學的動作勢必影響這波趨勢。

哈佛指出，這項招生措施的改變與新冠疫情有關，疫情期間學生前往考場變得困難重重。

紐約時報指出，哈佛大學的宣布帶有重大象徵意義，傳遞訊息是校方有辦法在沒有標準化入學考試做為參考的情況下，從成千上萬名申請者中錄取學生；這項發展更意味著哈佛大學，甚至全美其他大學朝著全面廢除標準化入學考試的目標更進一步。

哈佛大學宣布，不強制申請人提交標準化考試成績的政策，將延長四年。圖為學生參觀哈佛大學校園。(美聯社)

哈佛大學招生暨學費補助辦公室主任菲茨西蒙斯(William Fitzsimmons)在聲明中指出：「沒有提交標準化考試分數的學生，申請入學時並不會處於劣勢。」

他表示，鼓勵學生申請入學時，提交任何「可以展現高中期間個人成就以及未來前途發展」的資料。

長久以來，標準化入學考試是美國高中學生進入大學的必經之路；標準化入學考試支持者認為，SAT或ACT考試提供衡量來自全國不同地區、不同學校學生程度的統一標準。

但反對人士則說，制式化考試存有種族、文化層面的偏見，無法反映許多學生的實際能力，成績高低取決於是否有錢請得起家教；與標準化入學考試有關的補教機構，通常收取高額學費。

哈佛大學遭到亞裔學生團體提告，指控招生過程以較嚴苛標準對待亞裔學生，雖然聯邦法院及聯邦上訴法院都裁定哈佛招收學生程序並沒有種族歧視，但最高法院目前正在評估是否受理此案。

哈佛大學的新規定將適用於2027年、2028年、2029年及2030年班的新生。

大學入學考試監督機構「公平考試」(FairTest)負責人薛弗爾(Bob Schaeffer)說，以哈佛大學的威望及影響力來看，這項改變意義重大，今後在大學招生過程中，標準化考試的重要性會越來越小。